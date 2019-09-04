З української колонії втекли небезпечні злочинці: фото і прикмети

З Миколаївської колонії №50 у Львівській області втекли засуджені. Один з них – насильник.
Про це повідомив депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич на своїй сторінці в Facebook. Також він опублікував фото злочинців.
Так з колонії вдалося піти 20-річному киянину Віталію Буртовенко, який був засуджений до 5 років колонії за згвалтування і розбій.
Прикмети: низький до 170 см, колір волосся світло-русявий, очі – сині, татуювання на лівій руці напис "золото" і на правій руці напис "золото", на пальцях лівої руки цифри "1" "9" "9" "9 ".
Другий утікач – 27-річний уродженець села Лука Житомирської області Павло Дмитрук. У квітні він був засуджений до трьох років позбавлення волі за незаконне виготовлення, зберігання та розповсюдження наркотиків.
Прикмети: низький до 170 см, колір волосся чорний, очі – карі, татуювання правій руці напис "в'язниця – наука з наук і світ жорстокий і гонор".
"Є інформація, що замовляли таксі о 22:30 з Миколаєва на Київ через 838 і ще кілька напрямків замовляли, але відмовилися", – повідомив Зінкевич.
Віталій Буртовенко
ФБ Зінкевича
Віталій Буртовенко
ФБ Зінкевича
Павло Дмитрук
ФБ Зінкевича
Павло Дмитрук
ФБ Зінкевича
Як повідомляв OBOZREVATEL, на Житомирщині з в'язниці втік неодноразово судимий злочинець.
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