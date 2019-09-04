З української колонії втекли небезпечні злочинці: фото і прикмети

З Миколаївської колонії №50 у Львівській області втекли засуджені. Один з них – насильник.

Про це повідомив депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич на своїй сторінці в Facebook. Також він опублікував фото злочинців.

Так з колонії вдалося піти 20-річному киянину Віталію Буртовенко, який був засуджений до 5 років колонії за згвалтування і розбій.

Прикмети: низький до 170 см, колір волосся світло-русявий, очі – сині, татуювання на лівій руці напис "золото" і на правій руці напис "золото", на пальцях лівої руки цифри "1" "9" "9" "9 ".

Другий утікач – 27-річний уродженець села Лука Житомирської області Павло Дмитрук. У квітні він був засуджений до трьох років позбавлення волі за незаконне виготовлення, зберігання та розповсюдження наркотиків.

Прикмети: низький до 170 см, колір волосся чорний, очі – карі, татуювання правій руці напис "в'язниця – наука з наук і світ жорстокий і гонор".

"Є інформація, що замовляли таксі о 22:30 з Миколаєва на Київ через 838 і ще кілька напрямків замовляли, але відмовилися", – повідомив Зінкевич.

Віталій Буртовенко ФБ Зінкевича

Віталій Буртовенко ФБ Зінкевича

Павло Дмитрук ФБ Зінкевича

Павло Дмитрук ФБ Зінкевича

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Житомирщині з в'язниці втік неодноразово судимий злочинець.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!