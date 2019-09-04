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4 вересня • оновлено в 07:30
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З української колонії втекли небезпечні злочинці: фото і прикмети

17.3т Читати матеріал російською

З Миколаївської колонії №50 у Львівській області втекли засуджені. Один з них – насильник.

Про це повідомив депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич на своїй сторінці в Facebook. Також він опублікував фото злочинців.

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Так з колонії вдалося піти 20-річному киянину Віталію Буртовенко, який був засуджений до 5 років колонії за згвалтування і розбій.

Прикмети: низький до 170 см, колір волосся світло-русявий, очі – сині, татуювання на лівій руці напис "золото" і на правій руці напис "золото", на пальцях лівої руки цифри "1" "9" "9" "9 ".

Другий утікач – 27-річний уродженець села Лука Житомирської області Павло Дмитрук. У квітні він був засуджений до трьох років позбавлення волі за незаконне виготовлення, зберігання та розповсюдження наркотиків.

Прикмети: низький до 170 см, колір волосся чорний, очі – карі, татуювання правій руці напис "в'язниця – наука з наук і світ жорстокий і гонор".

"Є інформація, що замовляли таксі о 22:30 з Миколаєва на Київ через 838 і ще кілька напрямків замовляли, але відмовилися", – повідомив Зінкевич.

Віталій Буртовенко

Віталій Буртовенко

ФБ Зінкевича

Віталій Буртовенко

Віталій Буртовенко

ФБ Зінкевича

Павло Дмитрук

Павло Дмитрук

ФБ Зінкевича

Павло Дмитрук

Павло Дмитрук

ФБ Зінкевича

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Житомирщині з в'язниці втік неодноразово судимий злочинець.

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