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З України видворили відомого злодія в законі: опубліковані фото

5.6тЧитати матеріал російською

В Одесі співробітники Служби безпеки України затримали злодія в законі Мераба Чеішвілі на прізвисько "Жоржікіч", який причетний до скоєння особливо тяжких злочинів.

Чоловік в'їхав на територію України незаконно з метою координації дій злочинних груп і перерозподілу грошових потоків, інформує прес-служба СБУ на сторінці у Facebook.

Правоохоронцями було прийнято рішення про видворення злочинця з країни із забороною її відвідування протягом трьох років. Державна міграційна служба також притягнула фігуранта до адміністративної відповідальності за незаконне перебування на території України.

З України видворили відомого злодія в законі: опубліковані фото

facebook.com/sbu.odessa

З України видворили відомого злодія в законі: опубліковані фото

facebook.com/sbu.odessa

Відзначимо, згідно з оцінками експертів, від 2015 року Одеська область є одним із головних опорних пунктів грузинського криміналітету. Це може бути пов'язано з подіями після Революції Гідності, коли команда грузинських реформаторів фактично мала контроль над Одеською областю, бо її члени керували прокуратурою, поліцією й обласною державною адміністрацією.

Кандидат політичних наук Олексій Якубін зазначив, що у подіях, які відбуваються в Одесі, можна побачити "слід" діяльності екс-голови Одеської ОДА Михаїла Саакашвілі.

"Це чергова ілюстрація реалізації численних обіцянок тепер уже екс-губернатора Одеської області Міхаела Ніколозовіча побороти злочинність і зробити цей регіон безпечним для всіх. Результати цих заяв на практиці ми бачимо зараз", - написав Якубін у Facebook.

Зі свого боку блогер і директор консалтингової компанії "Партія влади/RPGR Consulting" Олена Дьяченко вважає, що збільшена в декілька разів кількість представників грузинської мафії не може не бути пов'язана із Саакашвілі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії знайшли мертвим одного з найкрутіших ''авторитетів'' . У 2013 році влада США включила його до складу гіпотетичної злочинної організації, яка об'єднує російських "злодіїв у законі" та їх наближених, "Братське коло".

Читайте всі новини по темі "Кримінал" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Кримінал
Місце
УкраїнаОдеса
Об'єкт
Служба безпеки України
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Булах Петр
Булах Петр
Цікаво цікаво. Тобто, через три роки він має право спокійнісінько припертись знову і далі продовжувати "злодійкувати в законі"? А чому не можна поставити тавро раз і назавжди- нев"їздний пожиттєво.
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Зачем выдворять? Дали бы нам, рассказал бы все: и чего приезжал и с кем общался и контакты.. Мы таких любим.
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Ivanenko Vitaliy
Ivanenko Vitaliy
Мля, а должны были выдворить всю МАНДАйновскую мразоту...
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Ivanenko Vitaliy, смелый ватоправославный? Похвально
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