З України видворили відомого злодія в законі: опубліковані фото

В Одесі співробітники Служби безпеки України затримали злодія в законі Мераба Чеішвілі на прізвисько "Жоржікіч", який причетний до скоєння особливо тяжких злочинів.

Чоловік в'їхав на територію України незаконно з метою координації дій злочинних груп і перерозподілу грошових потоків, інформує прес-служба СБУ на сторінці у Facebook.

Правоохоронцями було прийнято рішення про видворення злочинця з країни із забороною її відвідування протягом трьох років. Державна міграційна служба також притягнула фігуранта до адміністративної відповідальності за незаконне перебування на території України.

facebook.com/sbu.odessa

facebook.com/sbu.odessa

Відзначимо, згідно з оцінками експертів, від 2015 року Одеська область є одним із головних опорних пунктів грузинського криміналітету. Це може бути пов'язано з подіями після Революції Гідності, коли команда грузинських реформаторів фактично мала контроль над Одеською областю, бо її члени керували прокуратурою, поліцією й обласною державною адміністрацією.

Кандидат політичних наук Олексій Якубін зазначив, що у подіях, які відбуваються в Одесі, можна побачити "слід" діяльності екс-голови Одеської ОДА Михаїла Саакашвілі.

"Це чергова ілюстрація реалізації численних обіцянок тепер уже екс-губернатора Одеської області Міхаела Ніколозовіча побороти злочинність і зробити цей регіон безпечним для всіх. Результати цих заяв на практиці ми бачимо зараз", - написав Якубін у Facebook.

Зі свого боку блогер і директор консалтингової компанії "Партія влади/RPGR Consulting" Олена Дьяченко вважає, що збільшена в декілька разів кількість представників грузинської мафії не може не бути пов'язана із Саакашвілі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії знайшли мертвим одного з найкрутіших ''авторитетів'' . У 2013 році влада США включила його до складу гіпотетичної злочинної організації, яка об'єднує російських "злодіїв у законі" та їх наближених, "Братське коло".