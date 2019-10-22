Підозру знято: дружина Вороненкова повністю змінила хід розслідування вбивства

З росіянина Володимира Тюріна зняли підозру у вбивстві колишнього депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова.

Відповідну постанову, яка з'явилася в реєстрі, виніс Печерський районний суд Києва 3 жовтня.

Так, суддя Олена Бусик частково задовольнила клопотання адвоката Дмитра Щербини, що представляє інтереси Тюріна, скасувавши підозру, про яку росіянину заочно повідомили в жовтні 2017 року.

Максакова змінила свідчення у справі про вбивство Вороненкова Комсомольська правда

Примітно, що першим поштовхом до цього стало те, що колишня дружина Тюріна Марія Максакова, яка була одружена з Вороненковим, повністю змінила свої свідчення.

У коментарі "Українській правді" офіційний представник прокуратури Києва Надія Максимець пояснила, що вона виклала слідству нову версію ймовірних мотивів убивства її чоловіка. Другою підставою для скасування підозри стала відсутність підтвердження отримання Тюріним письмового повідомлення про підозру.

У прокуратурі заявили, що повідомлення колишньому чоловікові Максакової повинні були вручити російські правоохоронці в рамках надання міжнародної правової допомоги. Однак російська прокуратура проігнорувала всі чотири запити української сторони.

З Тюріна зняли підозру у вбивстві Вороненкова Коммерсант

"Зазначене рішення не означає припинення розслідування щодо замовників убивства та інших причетних осіб, а також не позбавляє прокуратуру права підготувати нову підозру за результатами проведення додаткових слідчих дій. Також воно не впливає на суть звинувачення щодо виконавців убивства Вороненкова", – запевнила Максимець.

Вона наголосила, що розслідування фактичних обставин замовлення вбивства Вороненкова ускладнене відсутністю в українських правоохоронців можливості здійснювати будь-які слідчі дії на території РФ.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ексдепутат Держдуми Денис Вороненков був застрелений 23 березня 2017 року в центрі Києва, коли прямував на зустріч з іще одним російським ексдепутатом Іллею Пономарьовим.

Він отримав одну кулю в шию, дві в обличчя, одну в живіт і помер на місці. Охоронець загиблого смертельно поранив кілера, при цьому сам отримав вогнепальне поранення і був госпіталізований.

У кілера були прострелені легені, також він отримав поранення в ногу і голову, у результаті чого помер у лікарні.

Убивцею Вороненкова виявився 28-річний ексбоєць Нацгвардії Павло Паршин, уродженець Севастополя, який проживав у Дніпрі.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал