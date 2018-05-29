"З сепарами говорити нема про що": російський медик розповів, чому пішов за Україну

Старший медик 5-го окремого батальйону УДА з позивним "Ляпіс", який народився в Читинській області Росії, заявив, що за Україну необхідно воювати.

За його словами, в 2014 році під час Євромайдану стало ясно, що Росія готується до війни з Україною, оскільки пропаганда була такою ж агресивною, як проти Грузії перед війною 2008 року, повідомляє 057.ua.

"Ляпіс" зазначив, що вирішив йти воювати після спілкування з сестрою, яка є військовослужбовцем ЗСУ.

"Я воюю за можливість самим змінювати свою країну так, як ми захочемо. Україна не тоталітарна держава. І лише за це варто воювати. Щоб зберегти хоч якусь демократію. І потрібно обов'язково перемогти, інакше Україна перестане існувати, імперія зла стане сильніше, а це вже загроза всьому цивілізованому світу", - сказав він.

За словами військового "українці мають майбутнє, і головне - є можливість і бажання змінюватися самим і змінювати свою країну на краще..., тільки треба обов'язково перемогти у війні".

При цьому, частина родини медика, яка проживає в Росії, не підтримує його.

"Та частина родини, що в Україні, відносяться з розумінням, підтримують, всіляко допомагають, хоч і бояться за мене. А та частина родини, що в Росії - звісно мене не розуміють. Але прийде час і вони все зрозуміють", - сказав він .

Медик також прокоментував вплив російської пропаганди на жителів Донбасу.

"Я вважаю, що тези російської пропаганди лише ширма для місцевих, щоб виправдати свої злочинні вчинки, коли вони звали Росію і її армію в Україну. Насправді вони ж самі не вірять в цю нісенітницю. А звали вони Росію через свій "шкурний" інтерес, адже в Росії, як їм здавалося, на них на кожного "зваляться блага", кожного "мішком грошей привалить". Ці люди просто продажні, без принципів", - сказав він.

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На його думку, якщо Київ заплатить більшу ціну, то ці люди будуть підтримувати Україну. Однак з сепаратистами не потрібно розмовляти.

"Мені здається, що з ними не варто взагалі розмовляти. А сенс? Про що з ними можна говорити?... Треба просто робити те, що ми робимо, робити ще краще і ефективніше, і тоді частина з них долучиться до спільної справи, а інші будуть "мовчати в ганчірочку". Ну а бойовики звалять в Росію. Якщо виживуть", - додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський поет, якого в Росії визнали терористом, Олександр Бившев назвав Росію "країною переможного фашизму".