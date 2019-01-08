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Українок врятували з сексуального рабства в Іспанії: що відомо

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Національна поліція Іспанії звільнила п'ятьох українок і росіянок з сексуального рабства в місті Гранада. Четверо викрадачів були заарештовані, троє з них вже за гратами.

Про це повідомляє інтернет-видання La Vanguardia. За їхньою інформацією, підозрювані в організації борделя зв'язувалися з "постачальниками" дівчат в Україні та Росії через соцмережі. А ті вже знаходили потенційних жертв під виглядом робочих агентів.

Жінкам обіцяли роботу в якості аніматорів або хостес з зарплатою в 3000 євро в місяць. Однак коли жертви прибували в Гранаду, їх змушували надавати сексуальні послуги, погрожуючи в іншому випадку вигнати на вулицю – без грошей і документів.

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Читайте всі новини по темі "Кримінал" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
КриміналУкраїнці в еміграції
Місце
ІспаніяГранада
Теги
УкраїнаРосіяполіціятрудове рабствомігранти
Джерело
Джерело:La Vanguardia
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Суки!Лишили работы !Что теперь дети с мужьями есть будут?
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