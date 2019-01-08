Українок врятували з сексуального рабства в Іспанії: що відомо

Національна поліція Іспанії звільнила п'ятьох українок і росіянок з сексуального рабства в місті Гранада. Четверо викрадачів були заарештовані, троє з них вже за гратами.

Про це повідомляє інтернет-видання La Vanguardia. За їхньою інформацією, підозрювані в організації борделя зв'язувалися з "постачальниками" дівчат в Україні та Росії через соцмережі. А ті вже знаходили потенційних жертв під виглядом робочих агентів.

Жінкам обіцяли роботу в якості аніматорів або хостес з зарплатою в 3000 євро в місяць. Однак коли жертви прибували в Гранаду, їх змушували надавати сексуальні послуги, погрожуючи в іншому випадку вигнати на вулицю – без грошей і документів.

🚩 Liberadas cinco mujeres explotadas sexualmente en #Granada y detenidas cuatro personas. Tres de ellas han ingresado en prisión.

Más info⤵ https://t.co/vzO9Unk4bt pic.twitter.com/8Xjaz1OXTG - Policía Nacional (@policia) 8 січня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні 11 січня 2019 року набудуть чинності зміни до Кримінального кодексу щодо зґвалтування і сексуального насильства.

А в ефірі ObozTV лікар-невропатолог, член Європейської федерації головного болю Тетяна Майкова запропонувала легалізувати в Україні повій і вживання марихуани.