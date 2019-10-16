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16 жовтня • оновлено в 23:19
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/ Розслідування

З рота стирчала палиця: на Одещині діти заради забави забили на смерть безпритульного

5.2т Читати матеріал російською

У місті Біляївка на Одещині двоє підлітків заради розваги побили до смерті 56-річного бездомного.

Про це повідомляє пресслужба ГУ Національної поліції в Одеській області (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що в сквері біля насосної станції було виявлено тіло невідомого чоловіка з ознаками насильства. У нього з рота стирчала палиця.

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На Одещині діти заради забави вбили безпритульного

На Одещині діти заради забави вбили безпритульного

Нацполіція

Згідно з висновком лікарів, смерть чоловіка наступила в результаті перелому черепа. Поліцейські встановили особу загиблого – він виявився місцевим бездомним.

Після перегляду відео з камер спостереження правоохоронцям протягом доби вдалося встановити осіб, які вчинили жорстоку розправу з чоловіком.

Як з'ясувалося, він став жертвою "розваг" 12-річних хлопців. Гуляючи ввечері на вулиці, вони побачили, як той риється в сміттєвому баку, і вирішили "пожартувати".

Деякий час підлітки переслідували потерпілого, закидаючи його каменями і палицями, а коли він, закривавлений, упав, – залишили і пішли.

На Одещині діти заради забави вбили безпритульного

На Одещині діти заради забави вбили безпритульного

Поліцейські провели обшуки у підозрюваних знайшли одяг зі слідами, схожими на кров.

Встановлено, що обидва підлітки виховуються в неблагополучних сім'ях. Їхні сім'ї перебувають на обліку в соціальних службах, а батьки неодноразово притягувалися до адміністративної відповідальності за неналежне виховання дітей.

Було відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. З огляду на те, що неповнолітні не досягнули віку, з якого настає кримінальна відповідальність, буде вирішуватися питання про застосування до них примусових заходів виховного характеру.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві група молодих людей напала на чоловіка у стані алкогольного сп'яніння з електрошокером, знімаючи знущання на відео.

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Місце
Україна Одеса
Тег
вбивство
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Иванов Дмитрий
Иванов Дмитрий
Будущие х0хляцкие "патриоты", че
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Далеко пойдут детишки. Подрастут, Билецкий их к себе возьмёт, ему такие нужны.
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Franta Bonanta
Franta Bonanta
Реалии современной Украины
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