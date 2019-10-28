Трофимов і "свій" губернатор: стало відомо про новий скандал із харківською митницею

Тіньовий лідер "Слуги народу" в Харківській області Вадим Слюсарев поставив у Харкові "свого" губернатора і взяв під контроль місцеву митницю.

Про це повідомив у Facebook журналіст Євген Плінський. Його інформація підтверджує дані розслідування OBOZREVATEL, згідно з яким Харківську митницю прагне прибрати до рук особа, нібито пов'язана з корупціонерами часів Януковича і Слюсаревим.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що екс-начальник Харківської митниці часів Януковича Сергій Іванов лобіює призначення на даний пост Олександра Малька.

Іванов є "великим другом" тіньового лідера виборчого штабу "Слуги народу" в Харківській області Вадима Слюсарева. Також Іванов пов'язаний з екс-главою Митної служби Ігорем Калєтніком.

За нашою інформацією, за даною схемою може стояти заступник голови Офісу президента Сергій Трофимов.

Розгорівся новий скандал із харківською митницею Ілюстрація

За даними OBOZREVATEL, заступник голови Офісу президента Сергій Трофимов є лобістом призначення глав областей, їх заступників, керівників РДА та інших помітних постатей в регіонах. Його призначення викликають серйозне невдоволення в уряді і фракції "Слуги народу" в парламенті.

Раніше Сергій Трофимов працював виконавчим продюсером Студії "Квартал 95" і відповідав за кіновиробництво. А під час президентських виборів 2019 року, як повідомляв раніше OBOZREVATEL, його поставили курирувати тіньові передвиборні штаби в областях.

Трофимов, який ймовірно курирує призначення на пост начальника митниці Харкова Олександра Малька, пов'язаний із екс-главою Держмитній служби Ігорем Калєтніком. Отже, якщо Малько все-таки підвищать до начальника митниці області, можна буде стверджувати, що він – пряма креатура Калєтніка.

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