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28 жовтня • оновлено в 09:15
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Трофимов і "свій" губернатор: стало відомо про новий скандал із харківською митницею

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Тіньовий лідер "Слуги народу" в Харківській області Вадим Слюсарев поставив у Харкові "свого" губернатора і взяв під контроль місцеву митницю.

Про це повідомив у Facebook журналіст Євген Плінський. Його інформація підтверджує дані розслідування OBOZREVATEL, згідно з яким Харківську митницю прагне прибрати до рук особа, нібито пов'язана з корупціонерами часів Януковича і Слюсаревим.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що екс-начальник Харківської митниці часів Януковича Сергій Іванов лобіює призначення на даний пост Олександра Малька.

Іванов є "великим другом" тіньового лідера виборчого штабу "Слуги народу" в Харківській області Вадима Слюсарева. Також Іванов пов'язаний з екс-главою Митної служби Ігорем Калєтніком.

За нашою інформацією, за даною схемою може стояти заступник голови Офісу президента Сергій Трофимов.

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Розгорівся новий скандал із харківською митницею

Розгорівся новий скандал із харківською митницею

Ілюстрація

За даними OBOZREVATEL, заступник голови Офісу президента Сергій Трофимов є лобістом призначення глав областей, їх заступників, керівників РДА та інших помітних постатей в регіонах. Його призначення викликають серйозне невдоволення в уряді і фракції "Слуги народу" в парламенті.

Раніше Сергій Трофимов працював виконавчим продюсером Студії "Квартал 95" і відповідав за кіновиробництво. А під час президентських виборів 2019 року, як повідомляв раніше OBOZREVATEL, його поставили курирувати тіньові передвиборні штаби в областях.

Трофимов, який ймовірно курирує призначення на пост начальника митниці Харкова Олександра Малька, пов'язаний із екс-главою Держмитній служби Ігорем Калєтніком. Отже, якщо Малько все-таки підвищать до начальника митниці області, можна буде стверджувати, що він – пряма креатура Калєтніка.

OBOZREVATEL буде тримати читачів у курсі про подальший розвиток подій. Слідкуйте за нашими матеріалами.

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Тема
Боротьба з корупцією в Україні
Місце
Україна Харків
Тег
Державна митна служба України
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