З початку року на Донбасі загинув 41 український військовий

З початку 2020 року на Донбасі загинув 41 український військовослужбовець, ще 181 отримав поранення.

Як повідомила прес-служба Офісу генерального прокурора України, за аналогічний період минулого року бойові втрати склали 34 людини, поранених було 222.

В Офісі генпрокурора озвучили втрати на фронті

Всі кримінальні провадження за даними фактами знаходяться на контролі Офісу генпрокурора.

"19 березня прокуратура Луганської області зареєструвала кримінальне провадження за фактом отримання смертельного вогнепального поранення і загибелі українського військовослужбовця від пострілу снайпера незаконних збройних формувань РФ. Це сталося на передових позиціях в зоні проведення ООС поблизу міста Попасна", – йдеться в повідомленні.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ст.258 ч.3 КК України здійснює СБУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

19 березня на Донбасі в зоні проведення ООС вбили українського військового. Захисник загинув від кулі ворожого снайпера в Луганській області.

У той же день окупанти поранили ще одного воїна ЗСУ.

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