З початку перемир'я на Донбасі в ЗСУ немає поранених і загиблих, – Хомчак
З початку дії режиму повного і всеосяжного припинення вогню на Донбасі в Збройних силах України не було жодного пораненого і загиблого.
Як повідомила пресслужба Офісу президента України 29 липня, про це заявив на селекторній нараді з главою держави головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак. За його словами, режим припинення вогню виконується з обох сторін.
Також Хомчак зазначив, що поодинокі випадки порушення режиму тиші не мають системного характеру.
Як писав OBOZREVATEL:
Режим повного і всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування на Донбасі почав діяти опівночі 27 липня.
Домовленість про нього була досягнута 22 липня в рамках переговорів Тристоронньої контактної групи (Україна, РФ і ОБСЄ) в форматі відеоконференції.
Втім, російські окупаційні війська відразу порушили режим тиші і протягом 27 липня тричі обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі.
Україна інформує про зрив перемир'я терористами на Донбасі СММ ОБСЄ, а також своїх міжнародних партнерів.
28 липня російські терористи на Донбасі знову порушили режим тиші і здійснили обстріл позицій українських захисників.