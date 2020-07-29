З початку перемир'я на Донбасі в ЗСУ немає поранених і загиблих, – Хомчак

Борис Бондар Розслідування 15:20, 29.07.2020 Оновлено: 15:35, 29.07.2020

З початку дії режиму повного і всеосяжного припинення вогню на Донбасі в Збройних силах України не було жодного пораненого і загиблого.

Як повідомила пресслужба Офісу президента України 29 липня, про це заявив на селекторній нараді з главою держави головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак. За його словами, режим припинення вогню виконується з обох сторін.

Також Хомчак зазначив, що поодинокі випадки порушення режиму тиші не мають системного характеру.

Як писав OBOZREVATEL:

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