З початку перемир'я на Донбасі в ЗСУ немає поранених і загиблих, – Хомчак

З початку дії режиму повного і всеосяжного припинення вогню на Донбасі в Збройних силах України не було жодного пораненого і загиблого.

Як повідомила пресслужба Офісу президента України 29 липня, про це заявив на селекторній нараді з главою держави головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак. За його словами, режим припинення вогню виконується з обох сторін.

Також Хомчак зазначив, що поодинокі випадки порушення режиму тиші не мають системного характеру.

Як писав OBOZREVATEL: