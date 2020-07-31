З Пашинського зняли електронний браслет

Юрій Сергієнко Розслідування 17:55, 31.07.2020 Оновлено: 18:33, 31.07.2020

Із колишнього народного депутата Сергія Пашинського зняли електронний браслет у межах розслідування про застосування вогнепальної зброї проти жителя Київської області В'ячеслава Хімікуса.

Про це повідомляють "Українські новини" з посиланням на адвоката Гліба Федура і джерело в правоохоронних органах.

"Він уже без браслета", – сказав адвокат, але не уточнив, коли саме було ухвалене рішення.

За словами джерела, термін домашнього арешту закінчився в кінці травня. Після цього прокуратура просила обрати екснардепу запобіжний захід у вигляді застави, але суд відпустив його під особисте зобов'язання.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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