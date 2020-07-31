З Пашинського зняли електронний браслет
З Пашинського зняли електронний браслет. фото liga.net.
Із колишнього народного депутата Сергія Пашинського зняли електронний браслет у межах розслідування про застосування вогнепальної зброї проти жителя Київської області В'ячеслава Хімікуса.
Про це повідомляють "Українські новини" з посиланням на адвоката Гліба Федура і джерело в правоохоронних органах.
"Він уже без браслета", – сказав адвокат, але не уточнив, коли саме було ухвалене рішення.
За словами джерела, термін домашнього арешту закінчився в кінці травня. Після цього прокуратура просила обрати екснардепу запобіжний захід у вигляді застави, але суд відпустив його під особисте зобов'язання.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
31 грудня 2016 року в результаті конфлікту Пашинського і жителя Васильківського району Хімікуса другий потрапив до лікарні з важким вогнепальним пораненням.
Пашинський стверджував, що вони з дружиною ледь не врізалися в мікроавтобус, який нібито стояв у темряві без увімкнених габаритів, через що й виникла сварка.
Крім того, він запевняв, що зробив попереджувальний постріл у повітря, і нібито тоді нетверезий чоловік ударив його пляшкою по голові.
Водночас Хімікус спростував версію, зазначивши, що змушений був оборонятися пляшкою, а Пашинський направив пістолет одразу в груди й вистрілив. Це підтвердила й експертиза.
У липні 2017 року ГПУ закрила справу проти Пашинського, проте в грудні Печерський районний суд Києва зобов'язав поновити розслідування кримінального провадження.
У листопаді 2018 року Хімікусу, в якого стріляв Пашинський, оголосили підозру в хуліганстві.
У січні 2019 року захист потерпілого заявив, що слідчі Нацполіції роблять спроби забрати з ГПУ докази злочину Пашинського, щоб остаточно поховати справу проти нього.
4 жовтня ДБР оголосило Пашинському про підозру.
7 жовтня Печерський районний суд Києва взяв його під варту на строк до 4 грудня без права внесення застави.
Генпрокурор України Руслан Рябошапка не заперечив імовірність, що проти Пашинського можуть бути відкриті нові кримінальні провадження.
18 жовтня Апеляційний адміністративний суд Києва залишив під вартою екснардепа.
18 грудня Сергія Пашинського відпустили під домашній арешт.
18 лютого 2020 року суд вирішив залишити його під цілодобовим домашнім арештом.