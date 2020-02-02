З партією терориста Прилєпіна: організатор побоїща 2 травня в Одесі зібрався в Держдуму

Один із організаторів побоїща в Одесі 2 травня 2014 року Євген Мефьодов, якого Україна віддала Росії в ході обміну полоненими, увійшов до складу партії "За правду", організовану екстерористом Захаром Прилєпіним.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook журналіст Денис Казанський. За його словами, також до партії приєднався і так званий ексміністр зв'язку "ДНР" Віктор Яценко.

"Російський письменник Захар Прилєпін, який приїжджав на Донбас пополювати на українців, заснував у Москві нову фашистську партію "За правду", до якої увійшли російські знаменитості різного ступеня упоротості (Чічеріна, Охлобистін) й американський актор Стівен Сігал, який вирішив зрубати бабла на старості років", – написав він.

Євген Мефьодов увійшов до складу партії Прилєпіна Facebook/Денис Казанський

Однак, зазначив журналіст, найцікавіше те, що до нової партії увійшли саме Яценко і Мефедов.

"Тепер Мефьодов збирається стати депутатом Держдуми. Така "громадянська війна", – додав Казанський.

Він вказав на абсурдність ситуації, нагадавши, що у Яценка раніше "випадково" виявився російський паспорт. Крім цього, в Одесі 2 травня "чисто випадково" опинився друг Прилєпіна, російський політик, який брав участь в організації масових заворушень, що призвели до загибелі людей.

Євген Мефедов Facebook/Денис Казанський

"Просто так співпало, звичайно ж Росія тут зовсім ні до чого. До речі, незадовго до обміну Мефьодова, народний депутат Микола Скорик від ОПЗЖ заплатив за нього заставу і дбайливо допоміг другові Прилєпіна вийти із СІЗО", – підкреслив Казанський.

Віктор Яценко (праворуч) Facebook/Денис Казанський

Facebook/Денис Казанський

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час обміну полоненими між Росією і Україною був звільнений фігурант справи про події 2 травня 2014 року в Одесі громадянин РФ Євген Мефьодов. Йому також змінили запобіжний захід на особисте зобов'язання.

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