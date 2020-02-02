Головна Новини
2 лютого • оновлено в 12:47
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

З партією терориста Прилєпіна: організатор побоїща 2 травня в Одесі зібрався в Держдуму

2.4т
Читати матеріал російською

Один із організаторів побоїща в Одесі 2 травня 2014 року Євген Мефьодов, якого Україна віддала Росії в ході обміну полоненими, увійшов до складу партії "За правду", організовану екстерористом Захаром Прилєпіним.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook журналіст Денис Казанський. За його словами, також до партії приєднався і так званий ексміністр зв'язку "ДНР" Віктор Яценко.

"Російський письменник Захар Прилєпін, який приїжджав на Донбас пополювати на українців, заснував у Москві нову фашистську партію "За правду", до якої увійшли російські знаменитості різного ступеня упоротості (Чічеріна, Охлобистін) й американський актор Стівен Сігал, який вирішив зрубати бабла на старості років", – написав він.

Євген Мефьодов увійшов до складу партії Прилєпіна

Євген Мефьодов увійшов до складу партії Прилєпіна

Facebook/Денис Казанський

Однак, зазначив журналіст, найцікавіше те, що до нової партії увійшли саме Яценко і Мефедов.

"Тепер Мефьодов збирається стати депутатом Держдуми. Така "громадянська війна", – додав Казанський.

Він вказав на абсурдність ситуації, нагадавши, що у Яценка раніше "випадково" виявився російський паспорт. Крім цього, в Одесі 2 травня "чисто випадково" опинився друг Прилєпіна, російський політик, який брав участь в організації масових заворушень, що призвели до загибелі людей.

Євген Мефедов

Євген Мефедов

Facebook/Денис Казанський

"Просто так співпало, звичайно ж Росія тут зовсім ні до чого. До речі, незадовго до обміну Мефьодова, народний депутат Микола Скорик від ОПЗЖ заплатив за нього заставу і дбайливо допоміг другові Прилєпіна вийти із СІЗО", – підкреслив Казанський.

Віктор Яценко (праворуч)

Віктор Яценко (праворуч)

Facebook/Денис Казанський

З партією терориста Прилєпіна: організатор побоїща 2 травня в Одесі зібрався в Держдуму

Facebook/Денис Казанський

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час обміну полоненими між Росією і Україною був звільнений фігурант справи про події 2 травня 2014 року в Одесі громадянин РФ Євген Мефьодов. Йому також змінили запобіжний захід на особисте зобов'язання.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Обмін полоненими" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Діна Баронова
Тема
Обмін полоненими
Особа
Захар Прилепин
Місце
Росія
Тег
терористи "ДНР"
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
15
3
Смішно
8
Цікаво
1
Сумно
4
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Почему в ГД России не должно быть депутатов защищающих среди прочего и интересы лояльного к РФ населения соседних стран? Когда в Конгрессе США лоббируют интересы государства Израиль это никого не удивляет?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Лазарев Ярослав, Некто Адольф Алоизыч, тоже всей душой и сердцем переживал о разделённом немецком народе, а с 38 года начал защищать угнетённых немецкоязычных граждан в соседних странах. Но, для него это хUёво закончилось. Для РФ(рассадник фашизма),закончится тем же.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги