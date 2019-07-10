"З пакетом на голові": з'явилися деталі дивного вбивства матері з дітьми на Херсонщині

Жінку, яку виявили мертвою в будинку в місті Скадовськ (Херсонська область), знайшли з пакетом на голові. Її діти загинули раніше за неї.

Про це на своїй сторінці в Facebook написала громадська діячка, голова Всеукраїнської громадської ріелторської організації Наталія Капцова, яка особисто була знайома із загиблою (щоб подивитися фото, доскролльте до кінця сторінки).

Громадська діячка зазначила, що жінку звали Ольга. Капцова додала, що раніше вони співпрацювали: Оля організовувала всі її тренінги в Херсоні. Жінка написала, що загиблій було трохи більше тридцяти років.

Вбивство матері з дітьми на Херсонщині: з'явилися подробиці Facebook Наталії Капцової

Також Капцова додала скріншот повідомлення Ольги за 31 грудня 2018 року. На ньому видно, що вона була в складній життєвій ситуації, але вирішила "почати все спочатку".

"Тепер я розумію, що це потрібні втрати для руху і перевірка мене: можу я далі або так і залишуся на одному місці. Тільки завдяки Вашій підтримці, постам, хлопцям з навчання я змогла вистояти і зараз починаю все спочатку", – писала тоді загибла.

Повідомлення Ольги Facebook Наталії Капцової

У коментарях багато людей припускає, що це було самогубство, хоча і пишуть, що Ольга була цілеспрямованою і розумною. Також з'явилися чутки про те, що це була не насильницька смерть.

"Кілька днів тому подумала про Олю: щось вона не активна в соцмережах. А кілька місяців тому вона мені дзвонила, і ми говорили з нею по-іншому, про дітей. Не так, як у справі, чітко і швидко. А довго, ми проживали схожі проблеми, і вона до мене звернулася за порадою. Мені дуже хотілося їй допомогти, ми плакали і мовчали", – розповіла знайома загиблої.

Коментарі під постом про загиблих Скріншот

Коментарі під постом про загиблих Скріншот

Коментарі під постом про загиблих Скріншот

Коментарі під постом про загиблих Скріншот

Коментарі під постом про загиблих Скріншот

Коментарі під постом про загиблих Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Херсонщині сталося страшне вбивство: загинула матір з маленькими дітьми. Також в Дарницькому районі Києва 10 липня з балкона багатоповерхівки вистрибнув чоловік.

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