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/Розслідування

З одного удару: ветеран АТО помер після бійки з підлітком

27.8тЧитати матеріал російською

На Волині помер учасник АТО, який був жорстко побитий 15-річним підлітком.

Чоловік кілька днів пролежав у лікарні Нововолинська без свідомості. За словами медиків, в потерпілого була тріщина в голові від вуха до вуха, передає видання "Буг".

Інцидент стався в ніч на 3 березня. До 40-річного чоловіка підійшов підліток і попросив цигарку. Після того, як ветеран АТО відмовив йому, сталася бійка: хлопець раз вдарив чоловіка і той впав на землю.

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У поліції повідомили, що особистість підлітка вдалося встановити. За фактом інциденту тривають слідчі дії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно на Донбасі загинули юні українські військовослужбовці: 21-річний хлопець з Львівської області і 19-річний з Прикарпаття.

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Місце
УкраїнаЛуцьк
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Пушненка Семен
Пушненка Семен
АТОшник 100%
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Morjakov Alex
Morjakov Alex
Это был не настоящий киборг или там киборги все такие,какой то подросток ударит и сразу в труху?
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Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
Так "жестко избит" или "один раз ударил"?
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Даян Моше
Даян Моше
Луцький Руслан, рагуль ты луцкий, тупиздень свидомый.
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
Луцький Руслан, не тебя русланчик судить, кто есть украинец! или ты превежнец знатного художника? так давай, начинай измерять наши черепа!
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