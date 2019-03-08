З одного удару: ветеран АТО помер після бійки з підлітком

На Волині помер учасник АТО, який був жорстко побитий 15-річним підлітком.

Чоловік кілька днів пролежав у лікарні Нововолинська без свідомості. За словами медиків, в потерпілого була тріщина в голові від вуха до вуха, передає видання "Буг".

Інцидент стався в ніч на 3 березня. До 40-річного чоловіка підійшов підліток і попросив цигарку. Після того, як ветеран АТО відмовив йому, сталася бійка: хлопець раз вдарив чоловіка і той впав на землю.

У поліції повідомили, що особистість підлітка вдалося встановити. За фактом інциденту тривають слідчі дії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно на Донбасі загинули юні українські військовослужбовці: 21-річний хлопець з Львівської області і 19-річний з Прикарпаття.

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