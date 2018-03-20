З однією умовою: Савченко зізналася, що підірвала б Раду

Позафракційний нардеп Надія Савченко заявила, що ніколи б не підірвала у Верховній Раді гранату, якби там були невинні люди.

"Ніколи в житті не допускала навіть думку і не допущу, що Раду можна підірвати так, щоб загинули невинні разом із винними. Так може діяти лише влада, яка прийшла на крові Майдану. Ніколи в житті не вибухнула б у Верховній Раді жодна граната, якби там була, хоч одна невинна душа", - сказала Савченко на брифінгу 20 березня.

За її словами, коли нардепи дізналися про чутки про наявність у неї зброї, то у них з'явився "страх в очах".

Нагадаємо, також Савченко заявила що Банкова збиралася її ліквідувати, а деякі нардепи нібито радили їй запустити в Раду газ.