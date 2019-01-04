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''З Новим роком!'' Домогосподарка ''ДНР'' з автоматом влаштувала ''святкову'' стрілянину з вікна. Відео

3.5тЧитати матеріал російською

Домогосподарка на Донбасі вирішила постріляти на честь Нового року з автомата Калашникова по вулиці з вікна.

Відповідне відео, де жінка влаштувала своєрідний салют, оприлюднили в YouTube (щоб подивитися ролик, проскрольте до кінця сторінки).

"Це не у нас. Наші співробітники карного розшуку зв'язувалися з ФСБ, і вони сказали, що це мешканка Донбасу", — розповіла офіційний представник МВС Північної Осетії Заріна Караєва в коментарі "360" у відповідь на припущення ЗМІ, що стрілянину влаштували в окрузі, а не на Донбасі.

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Чоловічий голос за кадром називає жінку Ольгою Іванівною. Судячи з ролику, вона відкрила вікно, і з криками "З Новим роком!" кілька разів вистрілила в небо. Але це її не влаштувало, тому жінка вирішила "по-новорічному" випустити весь магазин.

Як повідомляв OBOZREVATEL, до Нового року жителі в окупованому Луганську поскаржилися на жебрацькі умови життя і той факт, що свято припало зустрічати без грошей.

Місце
Україна
Теги
Новини Донбасустрілянина
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