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З Москви до Києва вилетів приватний літак-"інкогніто"

4.4т Читати матеріал російською

З Москви в напрямку Києва 30 серпня вилетів приватний борт Falcon 7x.

Як повідомляє телеграм-канал KlymenkoTime, поки незрозуміло, чи сяде він в українській столиці.

Зазначається, що в графах "Реєстрація", "Країна реєстрації", "Серійний номер" і "Вік" у літака написано Н/Д — "немає даних".

"Прямі перельоти між Москвою і Києвом у нас заборонені, нагадаємо", — йдеться в повідомленні.

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З Москви до Києва вилетів приватний літак-"інкогніто"

Телеграм-канал KlymenkoTime

З Москви до Києва вилетів приватний літак-"інкогніто"

Телеграм-канал KlymenkoTime

З Москви до Києва вилетів приватний літак-"інкогніто"

Телеграм-канал KlymenkoTime

Як повідомляв OBOZREVATEL, вранці 30 серпня в київському аеропорту сіли три військові літаки.

Крім того, повідомлялося, що літак із Сенцовим і Сущенком приземлився на військовому аеродромі.

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Тема
Обмін полоненими
Місце
Україна Київ
Тег
літак
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Когда новый поход в Азовское море?
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
Уже скорей бы отдали всю эту шоблу и пусть Киев радуется новым "Надюхам", которые разнообразят информационное и политическое поле ))
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Антошин Денис
Антошин Денис
Путин к Зеленскому летит Сватов смотреть
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