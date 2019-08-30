З Москви до Києва вилетів приватний літак-"інкогніто"

З Москви в напрямку Києва 30 серпня вилетів приватний борт Falcon 7x.
Як повідомляє телеграм-канал KlymenkoTime, поки незрозуміло, чи сяде він в українській столиці.
Зазначається, що в графах "Реєстрація", "Країна реєстрації", "Серійний номер" і "Вік" у літака написано Н/Д — "немає даних".
"Прямі перельоти між Москвою і Києвом у нас заборонені, нагадаємо", — йдеться в повідомленні.
Телеграм-канал KlymenkoTime
Телеграм-канал KlymenkoTime
Телеграм-канал KlymenkoTime
Як повідомляв OBOZREVATEL, вранці 30 серпня в київському аеропорту сіли три військові літаки.
Крім того, повідомлялося, що літак із Сенцовим і Сущенком приземлився на військовому аеродромі.
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