"З міномета - в дах": в "ДНР" обстріляли будинок престарілих

На території терористичної "ДНР" обстріляли з мінометів будинок престарілих в місті Ясинувата.

Як передає "РИА Новости", про це повідомив представник терористичної адміністрації міста журналістам.

"Було одиничне попадання з міномета в дах будинку престарілих. Установа знаходиться в центрі міста, навколо житлові будинки. Будинок пристарілих функціонує. Жертв немає", - повідомив він.

У той же час в мережі повідомили деталі події і опублікували фотографії наслідків обстрілу.

Обстріл в Ясинуватій twitter.com/666_mancer

Обстріл в Ясинуватій twitter.com/666_mancer

Обстріл в Ясинуватій twitter.com/666_mancer

"У Ясинтуках одиночний плюс в районі вул. Некрасова, це вже не околиця міста", - написав у Twitter блогер Necro Mancer.

За даними соцмереж, прилетів один снаряд 80-го калібру прямо в дах будівлі. В результаті обстрілу ніхто не постраждав.

Обстріл в Ясинуватій twitter.com/666_mancer

Обстріл в Ясинуватій twitter.com/666_mancer

Як повідомляв OBOZREVATEL, незважаючи на те, що на Донбасі почалося активне відведення військ, терористи за 26 червня 39 раз порушили режим припинення вогню. З них 13 раз – із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 і 82 мм.

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