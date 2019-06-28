ГоловнаНовини
МоваЯзык
ГоловнаБлоги

/Розслідування

"З міномета - в дах": в "ДНР" обстріляли будинок престарілих

1.4тЧитати матеріал російською

На території терористичної "ДНР" обстріляли з мінометів будинок престарілих в місті Ясинувата.

Як передає "РИА Новости", про це повідомив представник терористичної адміністрації міста журналістам.

"Було одиничне попадання з міномета в дах будинку престарілих. Установа знаходиться в центрі міста, навколо житлові будинки. Будинок пристарілих функціонує. Жертв немає", - повідомив він.

У той же час в мережі повідомили деталі події і опублікували фотографії наслідків обстрілу.

Обстріл в Ясинуватій

Обстріл в Ясинуватій

twitter.com/666_mancer

Обстріл в Ясинуватій

Обстріл в Ясинуватій

twitter.com/666_mancer

Обстріл в Ясинуватій

Обстріл в Ясинуватій

twitter.com/666_mancer

"У Ясинтуках одиночний плюс в районі вул. Некрасова, це вже не околиця міста", - написав у Twitter блогер Necro Mancer.

За даними соцмереж, прилетів один снаряд 80-го калібру прямо в дах будівлі. В результаті обстрілу ніхто не постраждав.

Новини
ЗСУ ліквідували терористів "Л/ДНР": опубліковано фото убитих найманців
Обстріл в Ясинуватій

Обстріл в Ясинуватій

twitter.com/666_mancer

Обстріл в Ясинуватій

Обстріл в Ясинуватій

twitter.com/666_mancer

Як повідомляв OBOZREVATEL, незважаючи на те, що на Донбасі почалося активне відведення військ, терористи за 26 червня 39 раз порушили режим припинення вогню. З них 13 раз – із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 і 82 мм.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
ДНРфотографииНовини ДонбасуЗСУ
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
3
3
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Шмурдяк Тарас
Шмурдяк Тарас
Любому укро-патриоту понятно, шо сепары сами себя обстреливают !!!
Показати коментар повністю
Відповісти
4
2
Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Шмурдяк Тарас, иногда киевские террористы называют виновными третью силу. Видимо, - марсиане.
Показати коментар повністю
Відповісти
3
2

Блоги / думки

ads pixel