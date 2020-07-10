З матеріалів справи Шеремета втратили майже 300 сторінок, – адвокат

Зі справи Шеремета зникло також повідомлення про підозру Антоненку. Фото 24tv.ua.

З матеріалів розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета зникли 287 аркушів.

Про це в блозі на "Цензор.Нет" написав адвокат Леонід Маслов, який консультує захисників одного з фігурантів Андрія Антоненка. Він уточнив, що пропажу помітили під час засідання Апеляційного суду Києва 9 липня.

Зокрема, йдеться про оновлене повідомлення про підозру Антоненку, яке було вручено 25 травня.

За совами Маслова, в апеляційний суд надійшли матеріали з Печерського суду в двох томах – на 229 і 132 аркушах, але 287 аркушів в них не виявилося.

Документ про передачу матеріалів до апеляційного суду. Фото Леоніда Маслова

"Тома мають нумерацію" 1 з 2 "і" 2 з 2 "і закінчуються постановою слідчого судді, однак сумарна кількість аркушів менше, ніж нібито було в додатках до клопотання прокурора. Прокурор заявив, що виникла технічна помилка при подачі, і підозра зникло" , – уточнив адвокат.

На засіданні так і не вдалося з'ясувати, що відповідальний за пропажу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Київський апеляційний суд 9 липня четвертий раз переніс розгляд апеляції на запобіжний захід Андрію Антоненку, підозрюваному у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

Нове засідання було призначене на 13 липня на 10:30.