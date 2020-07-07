З "ЛНР" злили особисті дані ще одного найманця. Фото

В мережі оприлюднили особисті дані терориста "ЛНР", в тому числі докладний опис стану його здоров'я.

Їх в Twitter опублікував користувач Danylo Khren. Йдеться про Ігоря Андрієнка 1971 року народження.

У мережу злили особисті дані терориста "ЛНР" Twitter Danylo Khren

На знімках є дані "паспорта і військового квитка ЛНР", а також висновок лікарів про хвороби, які були виявлені у найманця.

У мережу злили особисті дані терориста "ЛНР" Twitter Danylo Khren

"Трохи про медицину і повагу до "ветеранів". Ти будеш воювати, солдатик. Поки не сконаєш. Ніяких соціальних гарантій. Більше відповідей у "полковника" Гратова. Ну і не забудь написати в спортлото", – написав автор поста.

У мережу злили особисті дані терориста "ЛНР" Twitter Danylo Khren

У мережу злили особисті дані терориста "ЛНР" Twitter Danylo Khren

У мережу злили особисті дані терориста "ЛНР" Twitter Danylo Khren

Twitter Danylo Khren

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі з'явилися документи, в яких Апарат уповноваженого з прав людини в Росії і Комітет з оборони нелегітимної Держдуми РФ відмовив у допомозі скандальному терористу, "полковнику ДНР" Валерію Гратову.