З Леніним і прапорами Росії: в мережі показали відео спорожнілого Донецька

У мережі з'явилося відео спорожнілих вулиць тимчасово окупованого Росією Донецька. Моторошні кадри були зняті жителем міста з вікна машини.

Роликом з популярної соцмережі TikTok поділився на своїй сторінці у Twitter офіцер ЗСУ, полковник Анатолій (Штірліц) Штефан (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

На зйомці зафільмований один із проспектів міста. На ньому практично не видно людей і машин, незважаючи на погожу днину. Єдине, що видно з вікна авто, що проїжджає, – це пам'ятник Леніну і прапори Росії, яка окупувала українське місто.

"Окупований Донецьк... Майже порожнє місто, зате прапор Роіссі й Ленін. Референдум впєрдє", – обурився захисник України.

Донецьк в окупації Скріншот відео

Донецьк в окупації Скріншот відео

У коментарях під апокаліптичним відео українці також були вражені запустінням на вулицях колись жвавого міста.

"Що хотіли, те й мають", "Навіть птахів немає. Ілліч стоїть не обіс**ний", "Це коронавірус", "Не референдум, а травневий шабаш!" – пишуть люди.

Окупованій Донецьк ...

Майже порожнє місто, потім на внутрішню прапор роіссі и ленін. Референдумвпєрде

-------------------------------------------------- --------

🔥Telegram - https://t.co/GLExONwd4u pic.twitter.com/EhnkxoDgTy - Анатолій Штірліц (@ Shtirlitz53) March 2, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в інтернеті з'явилося відео, зняте мешканкою Донецька, на якому видно порожню дорогу і безлюдні вулиці біля покинутого стадіону "Донбас Арена", на якому колись проходили матчі "Євро 2012".

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся