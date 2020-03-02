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2 березня • оновлено в 18:58
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З Леніним і прапорами Росії: в мережі показали відео спорожнілого Донецька

3.6т
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У мережі з'явилося відео спорожнілих вулиць тимчасово окупованого Росією Донецька. Моторошні кадри були зняті жителем міста з вікна машини.

Роликом з популярної соцмережі TikTok поділився на своїй сторінці у Twitter офіцер ЗСУ, полковник Анатолій (Штірліц) Штефан (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

На зйомці зафільмований один із проспектів міста. На ньому практично не видно людей і машин, незважаючи на погожу днину. Єдине, що видно з вікна авто, що проїжджає, – це пам'ятник Леніну і прапори Росії, яка окупувала українське місто.

"Окупований Донецьк... Майже порожнє місто, зате прапор Роіссі й Ленін. Референдум впєрдє", – обурився захисник України.

Донецьк в окупації

Донецьк в окупації

Скріншот відео

Донецьк в окупації

Донецьк в окупації

Скріншот відео

У коментарях під апокаліптичним відео українці також були вражені запустінням на вулицях колись жвавого міста.

"Що хотіли, те й мають", "Навіть птахів немає. Ілліч стоїть не обіс**ний", "Це коронавірус", "Не референдум, а травневий шабаш!" – пишуть люди.

З Леніним і прапорами Росії: в мережі показали відео спорожнілого Донецька

З Леніним і прапорами Росії: в мережі показали відео спорожнілого Донецька

З Леніним і прапорами Росії: в мережі показали відео спорожнілого Донецька

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в інтернеті з'явилося відео, зняте мешканкою Донецька, на якому видно порожню дорогу і безлюдні вулиці біля покинутого стадіону "Донбас Арена", на якому колись проходили матчі "Євро 2012".

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Особа
Анатолій Штефан
Місце
Україна Донецьк
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
и в театр люди не ходят?
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Serov Oleg
Serov Oleg
укрооли.гофренам сойдет...я в ЦАО Москвы могу таких фоток нащелкать...
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