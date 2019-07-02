"З кулеметом і без знаків": на росТБ осоромилися фейковим фото знищеного авто з медиками ЗСУ

На російському пропагандистському телебаченні показали фото абсолютно цілого авто і заявили, що це і є "Хамер", в якому під час обстрілу терористами загинули двоє медиків ЗСУ.

Рупори Кремля заявили, що машина нібито не мала ніяких розпізнавальних знаків і була оснащена кулеметом на даху. Цинічний фейк в ефірі програми "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1" озвучила скандальна посіпака путінського режиму Ольга Скабєєва (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Медична просто машина ось на цих самих фотографіях, які ми вам показуємо, і кулемет на даху. Це та медична машина, де сиділи медпрацівники, про яких ви щойно так пафосно повідомили", – сказала вона, звертаючись до українського гостя ефіру Олесі Яхно.

Фейкове фото пропагандистів Скріншот відео

Фейкове фото пропагандистів Скріншот відео

"Ні написів, ні розпізнавальних знаків. Якщо медпрацівників посадили в такий автомобіль, то той, хто посадив їх туди, і є провокатор", – уїдливо додала Скабєєва.

Нагадаємо, що на реальних фото автомобіля, знищеного окупантами, видно, що від нього майже нічого не залишилося. Машина практично повністю згоріла.

Реальне фото знищеного терористами авто медиків inforesist.org

Реальне фото знищеного терористами авто медиків inforesist.org

Так насправді виглядають українські санітарні машини Hummer inforesist.org

Як повідомляв OBOZREVATEL:

1 липня терористи обстріляли "Хамер", на якому військові медики евакуювали пораненого з-під населеного пункту Водяне. Внаслідок прямого влучання протитанкової керованої ракети бойовиків один військовослужбовець загинув на місці. Ще двоє отримали поранення. Другий потерпілий помер в лікарні.

Пізніше стали відомі імена загиблих медиків. Це – водій "Хамера" Сергій Майборода і радіотелефоніст-санінструктор Ірина Шевченко. За життя жінки лікарі боролися кілька годин, але врятувати її не вдалося. Вона отримала сильні опіки і вибухову травму.

2 липня в Мар'їнському районі на Донбасі терорист-снайпер знову обстріляв автомобіль медиків-волонтерів. У результаті двоє людей поранені.

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