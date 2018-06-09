З кожним днем все гірше: в Криму визнали катастрофу

Білогірське водосховище в анексованому Криму зможе забезпечити споживачів тільки до кінця липня.

За словами власника кримського сафарі-парку "Тайган" Олега Зубкова, витрата води перевищує її прихід в три рази. Про це повідомляє "Крим.Реаліі".

"Цього часу у Білогірському водосховищі прихід води становить один куб у секунду, а витрата - три куби, тому в умовах сформованої в Криму посухи, ця водойма зможе забезпечувати водою споживачів тільки до кінця липня. Буквально кожен день рівень води у водоймі значно знижується" , - зазначив він.

За словами Зубкова, він відстежує ситуацію через те, що "Тайган" споживає воду з цього водосховища через водовід довжиною три кілометри.

"Вода нам обходиться дуже дорого, але це єдиний варіант, тому що Тайганське водосховище, з якого ми раніше споживали воду, практично висохло і давно не має корисного об'єму води", - пояснив він.

Відзначається, що Білогірське водосховище розташовано в руслі річки Біюк-Карасу, що бере початок з повноводного витоку Карасу-Баші.

До окупації, Україна забезпечувала до 85% потреб півострова в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з островом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі показали наслідки посухи в Криму.