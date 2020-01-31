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1 лютого • оновлено в 01:46
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"З ким воюєте, ті – наркобариги?" Соколова висміяла Росію за нахабний фейк про Україну

1.8т
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Українська журналістка Яніна Соколова висміяла пропагандистський сюжет кремлівського телебачення про нібито активну участь українців у наркоторгівлі.

Вона показала фрагмент спічу рупорів путінського режиму в ефірі шоу "Вечір з Яніною Соколовою" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

У ньому пропагандисти стверджували, що затримали на території РФ двох громадян України, які виявилися наркодилерами. Крім того, посіпаки путінського режиму звинувачували Україну в активному наркотрафіку через її територію з причини "дірявості" кордонів.

Соколова запідозрила, що у такий спосіб пропагандисти хотіли зіпсувати репутацію України й обстібала їх за це.

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"Цього тижня все без змін. Росії так само не дають піднятися з колін підступні українці. Якби не ми, вони би вже давно побудували зореліт і полетіли з режисером Якіним у Гагри. Як зазвичай Дмитро Кисельов вранці прокинувся, випив кисіль із липи, вийшов на балкон, потягнувся, подивився на барометр ставлення до України і зомлів. За ніч стрілка з "ненавидимо салоїдів усією широтою російської душі" опустилася до "зневажаємо цих нікчемних малоросів". Дмитро зрозумів – потрібно терміново щось робити", – пожартувала телеведуча над росіянами і показалп фрагмент сюжету з дискредитацією України.

Яніна Соколова

Яніна Соколова

Скріншот відео

"Тепер українці в Росії всі не тільки повально повії, але ще й наркоторговці. Про що взагалі цей сюжет? Спочатку в Росії барижили афганці, потім чеченці, потім грузини, тепер, нарешті, ми. Відчуваєте закономірність? Із ким Росія починає війну, ті одразу стають головними баригами. Тут два варіанти – або ви спеціально створюєте цим країнам і народам негативний імідж, або ви війни починаєте, щоб торгувати наркотою", – зробила висновок Соколова про мету нападок пропагандистів на Україну.

Крім того, вона висміяла їх спробу принизити українську мову у фейковій новині. Так, ведучий передачі, назвав те, що відбувається, "жовто-блакитним криміналом".

"Пропоную нашим наркоторговцям дати звання Героїв України. Завдяки їм, російські пропагандисти заговорили українською і обіср*лись", – потролила вона росіян за їх уїдливість.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Соколова спростувала безглузді фейки російської пропаганди про лідера ОУН Степана Бандеру і процвітання неонацизму в Україні. Журналістка відреагувала на шквал негативної інформації рупорів Кремля про марші пам'яті на честь історичного діяча, які відбулися в українських містах у день його народження – 1 січня.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
російська пропаганда
Особа
Яніна Соколова
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Волгоград Ец
Волгоград Ец
Герои Украины-наркоторговцы!! Очень интересный вывод.Будем ждать дальнейших передач так называемой журналистки.Следующая передача,наверное,будет проходить под лозунгом "Герои Украины -проститутки"
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Теперь я буду знать, что ни один украинец никогда ни разу ни за что не торговал нapкотиками! Во всем мире полиция, борющаяся с нapкоторговлей, завидев украинский паспорт, немедленно освобождает подозреваемых с последующим их награждением. ХРЮГС!
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