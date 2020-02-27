Ветеран АТО, волонтер Мирослав Гай розкритикував ідею радника секретаря РНБО Сергія Сивохи про Національну платформі примирення і єдності, спрямовану на досягнення миру на Донбасі.

"З ким примирення? З бойовиками, російськими окупантами, бурятами і чеченцями, які заробляють гроші тим, що кожного дня стріляють і намагаються вбити українських воїнів?" – різко висловився Гай в ефірі ObozTV.

На його думку, про "примирення" з місцевими мешканцями теж говорити досить складно.

"Наскільки потрібно таке примирення, якщо вони і так щодня десятками тисяч приходять в Україну, купують продукти, отримують пенсії?" – пояснив він.

Гай додав, що діалог можливий після деокупації Донбасу.

"Навіть в гітлерівській Німеччині остаточне примирення відбулося тільки після денацифікації. Туди (на тимчасово окуповані території Донбасу. – Ред.) мають зайти українські громадські організації, мають бути виведені російські війська... Там люди бояться відверто говорити, бо говорять під дулами російських автоматів. Ніколи не буде справжнього, чесного діалогу, якщо людина знає, що у неї за спиною стоїть ФСБ", – наголосив ветеран АТО.

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За його словами, на самому Донбасі до ідеї Сивохи теж ставляться скептично.

"Я нещодавно повернувся з Донбасу, розмовляв з людьми уздовж лінії розмежування. Ось просто, без політики, питав: як вам Сивохо? І такі цікаві слова почув... Ніколи не думав, що може бути така агресивна реакція", – розповів Гай.

Він пояснив, що місцеві не бачать за словами Сивохи рішення їхніх нагальних проблем.

"Запитайте, наприклад, в Гранітному (містечко під Волновахою). У Кримському. Які у вас проблеми? По-перше, опалення – все опалюють вугіллям, вугілля удвічі-втричі дорожче, ніж в ОРДЛО. І держава досі не вирішила ані питання вугілля, ані переходу на інші котли, щоб допомогти пенсіонерам", – передав волонтер.

Крім того, він звернув увагу на проблеми з доступом до медицини та з інфраструктурою.

"Дуже багато маленьких містечок на лінії фронту, де маршрутки дай Боже ходять раз на день. А з'їздити в таксі, такі бувають, це 1000 гривень, якщо не більше. Люди раз на місяць скидаються, виділяють "емісарів", замовляють їм, вони їдуть... А дороги ви би побачили! До Сєверодонецька дороги ідеальні. Слов'янськ, Ізюм. А далі – де Сивохо хоче примирення – то нехай він спочатку туди добереться не державним гелікоптером. Нехай він спробує машиною проїхати", – резюмував Гай.

Після нападу окупантів під Золотим Сергій Сивохо відклав запуск Платформи примирення facebook.com/sivokho

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Сергій Сивохо анонсував старт Національної платформи примирення і єдності 19 лютого.

Однак після нападу окупантів під Золотим він заявив, що презентація платформи переноситься і дата буде повідомлена пізніше.

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