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З іклами і чорними очима: затримано ймовірного вбивцю тату-майстра в Тернополі

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У Львові оперативники карного розшуку затримали чоловіка, якого підозрюють у звірячому вбивстві 27-річної дівчини-майстра тату Тетяни Подвашецької у Тернополі.

Правоохоронці майже добу встановлювали місце перебування підозрюваного, повідомляється на сайті головного управління Національної поліції України в Тернопільській області (щоб подивитися фото можливого вбивці, доскрольте до кінця сторінки).

Тетяна Подвашецька і Андрій Горбатюк

Тетяна Подвашецька і Андрій Горбатюк

колаж

"Його вже привезли до обласного центру, допитали й оголосили підозру. Найближчим часом буде вирішене питання про обрання чоловіку запобіжного заходу", — йдеться на сайті.

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Підозрюваний у вбивстві Андрій Горбатюк

Підозрюваний у вбивстві Андрій Горбатюк

Підозрюваний у вбивстві Андрій Горбатюк

Підозрюваний у вбивстві Андрій Горбатюк

Тетяна Подвашецька

Тетяна Подвашецька

З особистої сторінки в соцмережі

Тетяна Подвашецька

Тетяна Подвашецька

З особистої сторінки в соцмережі

Вбивство у Тернополі

Вбивство у Тернополі

Вбивство у Тернополі

Вбивство у Тернополі

Як повідомляв OBOZREVATEL, жительку Тернополя Тетяну Подвашецьку знайшли мертвою у власній квартирі 16 квітня. На її тілі було виявлено безліч ножових поранень. Головним підозрюваним у вбивстві виявився знайомий дівчини Андрій Горбатюк. Судячи з фото, однією з відмінних рис хлопця є його очі і зуби.

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