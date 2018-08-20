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"З гуманітарних міркувань": в Кабміні озвучили умову подачі води в Крим

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Для можливого відновлення подачі води в окупований Крим Росія повинна офіційно визнати окупацію півострова. При цьому Москва жодного разу офіційно не зверталася до України з питання водопостачання.

Про це заявив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Юрій Гримчак в інтерв'ю "Апострофу".

"Що стосується подачі води, то країна-агресор, Російська Федерація, не зверталася до України з приводу водопостачання... Не просили. Офіційно - ні разу", - сказав він.

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Заступник міністра пояснив, першим кроком для можливого розгляду питання відновлення подачі води має стати визнання Росією факту окупації півострова.

"А інакше якого біса ми повинні з вами розмовляти? Якщо вони визнають, що це окупована територія, яка належить Україні, то ми з гуманітарних міркувань можемо розглянути можливість подачі води. Правда, треба буде порахувати, в яку суму ця вода обійдеться країні-окупанта , Російської Федерації", - підкреслив Гримчак.

За словами чиновника, на 70% території Криму сьогодні посуха, там немає води.

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"Майже щодня з'являються повідомлення про те, що пересихає річка, водосховище тощо. Навіть незважаючи на те, що останні дні йшли дощі, рівень води у водосховищах не піднімається, бо випаровування відбувається швидше. На сьогодні Крим - це фактично зона екологічного лиха. Без сумніву, сільське господарство вмирає. Є проблема з постачанням води для людей. Є багато відео, на яких видно, що з крана тече щось буре, я вже мовчу про те, що солоне", - додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Гримчак заявляв, що на відновлення екосистеми Криму після посухи знадобиться мінімум років 10.

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Російсько-український конфліктанексія Криму
Особа
Юрій Гримчак
Місце
Україна
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Комментарии на сайте не модерированы
Зееленфройнд Викентий
Зееленфройнд Викентий
всего лишь две цитаты - "Что касается подачи воды, то страна-агрессор, Российская Федерация, не обращалась к Украине по поводу водоснабжения... Не просили. Официально – ни разу" "А иначе какого черта мы должны с вами разговаривать? Если они признают, что это оккупированная территория, которая принадлежит Украине, то мы из гуманитарных соображений можем рассмотреть возможность подачи воды."
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Иппу Лох Лов
Иппу Лох Лов
Этот Чукигек сам себя отимел:"Российская Федерация, не обращалась к Украине по поводу водоснабжения... Не просили. Официально – ни разу".А что тогда истерить?Одно слово-чиновник из конторы ни о чём,"Рога и копыта."Зиц-председатель Фунт.Но Фунт был в разы умнее,он не делал глупых заявлений.
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Егорыч Добрыня
Егорыч Добрыня
Иппу Лох Лов, Привет Лох ! Чиновник беспокоится о Крыме т.к Крым, хоть и под оккупацией, но часть Украины и там живут, хоть и под оккупацией, украинцы. Когда зелёные педики свалят с Крыма, опять всё востанавливать, вот чиновник и печётся чтоб в будущем ему работы не прибавилось. Чиновники, они же продуманные и работать не очень любят.
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Nedostup Valerii
Nedostup Valerii
Иппу Лох Лов, вспомни про "Курск" там тоже помощи не просили, хотя могли спасти моряков- подводников. В русском мире со времен ссср государственные амбиции всегда были дороже человеческой жизни. По этому и воды просить ни кто не будет, для военных и чинуш хватит, а на остальных плевать. На военной базе гражданского народу должно быть как можно меньше.
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Кастрюлев Мыкола
Кастрюлев Мыкола
Значится, как Крым, так Россия страна-оккупант, а как РФ ограничивает импорт украинских товаров, так Украина в ВТО ябедничать несётся, видите ли, клятый агрессор наши продукты покупать не хочет. С агрессором рвут все договоры и объявляют войну
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Nedostup Valerii
Nedostup Valerii
так в этом же и различие между цивилизованной страной и россией. Международные вопросы должны решаться исключительно путем договоренностей и переговоров, а не как варвары, которые войнами захватывают чужие территории. Вы не очень жаловались на притеснение русского языка в Украине в ООН, поступили как приматы - увидев слабого отобрали кусок территории, но видать не расчитали силенки и подавились, а теперь и выплюнуть нельзя и в глотку не пролазит.
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