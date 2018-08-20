"З гуманітарних міркувань": в Кабміні озвучили умову подачі води в Крим

Для можливого відновлення подачі води в окупований Крим Росія повинна офіційно визнати окупацію півострова. При цьому Москва жодного разу офіційно не зверталася до України з питання водопостачання.

Про це заявив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Юрій Гримчак в інтерв'ю "Апострофу".

"Що стосується подачі води, то країна-агресор, Російська Федерація, не зверталася до України з приводу водопостачання... Не просили. Офіційно - ні разу", - сказав він.

Заступник міністра пояснив, першим кроком для можливого розгляду питання відновлення подачі води має стати визнання Росією факту окупації півострова.

"А інакше якого біса ми повинні з вами розмовляти? Якщо вони визнають, що це окупована територія, яка належить Україні, то ми з гуманітарних міркувань можемо розглянути можливість подачі води. Правда, треба буде порахувати, в яку суму ця вода обійдеться країні-окупанта , Російської Федерації", - підкреслив Гримчак.

За словами чиновника, на 70% території Криму сьогодні посуха, там немає води.

"Майже щодня з'являються повідомлення про те, що пересихає річка, водосховище тощо. Навіть незважаючи на те, що останні дні йшли дощі, рівень води у водосховищах не піднімається, бо випаровування відбувається швидше. На сьогодні Крим - це фактично зона екологічного лиха. Без сумніву, сільське господарство вмирає. Є проблема з постачанням води для людей. Є багато відео, на яких видно, що з крана тече щось буре, я вже мовчу про те, що солоне", - додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Гримчак заявляв, що на відновлення екосистеми Криму після посухи знадобиться мінімум років 10.