З дозволом на партизанщину: екс-найманець пояснив, навіщо Україні свій "Вагнер"

Так звані приватні військові кампанії після легалізації Верховною Радою можуть залучатися до виконання різних завдань за межами України, де використання збройних сил або спецпідрозділів менш доцільно.

Про це ефірі ObozTV на умовах анонімності заявив екс-співробітник однієї з західних приватних військових компаній.

"В інтересах України ПВК можуть працювати виключно на розвідку за кордоном. Що стосується приватних замовників, то вони повинні обмежуватися використанням найманців виключно за межами країни. Їх робота: супровід кораблів в піратських водах, наприклад, Аденська затока, деякі райони Філіппінського архіпелагу і частина узбережжя Карибського моря. Супровід вантажів у військово-нестабільних країнах: Африка, частина Середнього Сходу, Близький Схід, Південна Азія. І має чітко прописуватися контрактом "супровід вантажу", "охорона корабля" або" супровід і охорона особи", ну, або групи осіб", - зазначив колишній найманець.

За його словами, фахівці таких компаній повинні мати приписи щодо дій проти інтересів ворога України.

"Повинні бути і умови поведінки в разі війни когось проти України. Про обов'язкове повернення (як у випадку з резервістами. - Ред.) - забудьте. Варто дозволити самостійну партизанщину, якщо боєць вважає за потрібне підтримати Україну хоч по місцю роботи. Просто, в разі війни, має бути автоматично санкціоновано певні дії проти економіки і сил ворога", - вважає він.

Подробиці дивіться 24 березня о 12:30 в програмі "Грані війни" на ObozTV.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше військовий експерт озвучив головну небезпеку легалізації ПВК в Україні.