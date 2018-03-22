З Донецька і околиць почався обстріл позицій ЗСУ - волонтер

З Донецька і околиць проросійські терористи почали обстріл позицій української армії, одночасно працює кілька вогневих точок.
"Вогонь ведуть з 120мм і 82мм мінометів плюс крупнокаліберна стрілецька. По Донецьку помічено активне пересування вантажної техніки", - повідомив у своєму Facebook координатор проекту "СтопТеррор" Семен Кабакаєв.
На деякі ділянки дороги виїхали співробітники так званого "МГБ", зазначив він.
Як писав "Обозреватель", терористи активізувалися у вівторок, 20 березня. Зокрема, агресор скоїв п'ять обстрілів укріплень українських захисників.
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