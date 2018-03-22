УкрEngРус
Регистрация
ГоловнаБлоги

З Донецька і околиць почався обстріл позицій ЗСУ - волонтер

713Читати новину російською

З Донецька і околиць проросійські терористи почали обстріл позицій української армії, одночасно працює кілька вогневих точок.

"Вогонь ведуть з 120мм і 82мм мінометів плюс крупнокаліберна стрілецька. По Донецьку помічено активне пересування вантажної техніки", - повідомив у своєму Facebook координатор проекту "СтопТеррор" Семен Кабакаєв.

На деякі ділянки дороги виїхали співробітники так званого "МГБ", зазначив він.

Новини
Росія відправила винищувачі і бомбардувальники до кордонів України

Як писав "Обозреватель", терористи активізувалися у вівторок, 20 березня. Зокрема, агресор скоїв п'ять обстрілів укріплень українських захисників.

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "Обозреватель".

Теми
Російсько-український конфліктАТО на ДонбасіНовини Донецька і Донецької області
Особа
Семен Кабакан
Місце
УкраїнаДонецьк
Об'єкти
Збройні сили УкраїниНовини ДонбасуНовини ДНР
Поділитися у Facebook

Наші блоги