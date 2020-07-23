З ДБР звільнили слідчого Корецького. Документ

З Державного бюро розслідувань звільнили керівника слідчої групи Олега Корецького.

OBOZREVATEL отримав копію наказу про звільнення, де йдеться, що слідчого звільнили на підставі законів "Про Державне бюро розслідувань" та "Про державну службу".

У документі за підписом в.о. директора, полковника ДБР Олександра Соколова вказано, що Корецького звільнили "у зв’язку із скороченням посади державної служби внаслідок зміни штатного розпису з припиненням державної служби".

Нагадаємо, що раніше Корецький заявив, що глава Офісу прокурора Ірина Венедіктова досі впливає на роботу ДБР. Він розповів, що один з членів комісії, яка обирала заступників директора бюро, за незгоду брати участь у незаконних діях виключили зі складу комісії наказом Венедіктової.

Пізніше Корецький, який заявляв, що на нього чинився тиск з метою порушення кримінальних проваджень проти п'ятого президента Петра Порошенка, дав широку пресконференцію для журналістів.

При цьому ДБР звинуватило керівника слідчої групи Олега Корецького в спекуляціях в зв'язку з його звільненням.

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