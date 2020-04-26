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26 квітня • оновлено в 19:25
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З БМП і зенітними установками: війська Путіна пішли в атаку на Донбасі

4.2т
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Збройні формування РФ на Донбасі 7 раз обстріляли позиції захисників України у неділю, 26 квітня.

Як сказано в вечірньому зведенні штабу ООС, окупанти застосували міномети, гранатомети, кулемети, стрілецьку зброю, а також зенітну установку і озброєння БМП.

Терористи відкривали вогонь по ЗСУ в районі населених пунктів Лебединське, Широкине, Богданівка, Новотроїцьке, Старогнатівка, Новотошківське і Хутір Вільний.

Втрат серед захисників України не було, проте їм довелося дати потужну відповідь терористам.

"По опорних пунктах окупантів, з яких вівся вогонь, українські підрозділи відповіли зі штатного озброєння. Рішучими діями та ефективним застосуванням чергових вогневих засобів Об’єднані сили припинили ворожу активність", – відзначили в штабі.

Війна на Донбасі

Війна на Донбасі

Як писав OBOZREVATEL, 25 квітня окупанти були надактивними, відкривши вогонь по українських бійцях 16 разів. Один із захисників був поранений, але у відповідь військові ліквідували чотирьох терористів і ще п'ятьох поранили.

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Автор
Кирило Лютий
Теми
Російсько-український конфлікт Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі
Місце
Україна
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
"пошли в атаку" :-D Я не могу, ну кто эти заголовки пишет :-D Для тyпого paгулья
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Pegasman Partagas
Pegasman Partagas
правильно писать,ополченци или оппозиция,ну как в Сирии..
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
На фоне массовых потерь ВСУшных алка-шей за этот месяц нужна перемога хотя бы словесная ,вот и решили ослы из ООС нагнать броваду.
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