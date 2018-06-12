"З білком тваринного походження": показано огидну знахідку в їжі кримчан

Жителі окупованого Росією Криму знайшли в їжі паразитів та іншу повзучу живність.
"Риба, яку заражено паразитами, вважається умовно придатною, так як паразити можуть гинути при термічній обробці. -ГОСТ РФ. Придбано в Щолкіно", - опублікувала відповідні знімки RoksolanaToday&Крим в Twitter.
Крім того, в соцмережі показали хліб "Дерекой" з великою комахою, схожою на таргана.
"Бахчисарай. Хліба до обіду. Хліб "Дерекой". Приємного апетиту", - підписано під знімком.
Користувачів жахнула знахідка. Деякі пожартували про багатофункціональність такої їжі.
"Це для тих, хто не може визначитися, м'ясо їм або рибу", - прокоментували знімки з паразитами.
Фубля. Что за говно пожирает этот недонарод. pic.twitter.com/aNCNeRpfdR— Δαναπρις (@Dnipro2015) 12 червня 2018 р.
Комаха в хлібі в жарт назвали родзинками.
"М, з родзинкою", "На цвіркуна схоже. Завтра і недопалок стане нормою", "Азіатська їжа понаїхала туди", "Так тут бутерброд з білком тваринного походження", - написали користувачі.
Риба заражена паразитами вважається умовно придатної, так як паразити можуть гинути при термічній обработке.-ГОСТ РФ- RoksolanaToday & Крим (@KrimRt) 12 червня 2018 р.
Придбано в Щолкіно pic.twitter.com/czP1yqvrWY
Бахчисарай- RoksolanaToday & Крим (@KrimRt) 12 червня 2018 р.
Хліба до обіду
Хліб "Дерекой". Приємного апетиту) pic.twitter.com/FKulcw2LFa
Як повідомлявOBOZREVATEL, в Києві в одному з ресторанів швидкого харчування знайшли таргана в їжі.
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