"З білком тваринного походження": показано огидну знахідку в їжі кримчан

Жителі окупованого Росією Криму знайшли в їжі паразитів та іншу повзучу живність.

"Риба, яку заражено паразитами, вважається умовно придатною, так як паразити можуть гинути при термічній обробці. -ГОСТ РФ. Придбано в Щолкіно", - опублікувала відповідні знімки RoksolanaToday&Крим в Twitter.

Крім того, в соцмережі показали хліб "Дерекой" з великою комахою, схожою на таргана.

"Бахчисарай. Хліба до обіду. Хліб "Дерекой". Приємного апетиту", - підписано під знімком.

Користувачів жахнула знахідка. Деякі пожартували про багатофункціональність такої їжі.

"Це для тих, хто не може визначитися, м'ясо їм або рибу", - прокоментували знімки з паразитами.

Фубля. Что за говно пожирает этот недонарод. pic.twitter.com/aNCNeRpfdR — Δαναπρις (@Dnipro2015) 12 червня 2018 р.

Комаха в хлібі в жарт назвали родзинками.

"М, з родзинкою", "На цвіркуна схоже. Завтра і недопалок стане нормою", "Азіатська їжа понаїхала туди", "Так тут бутерброд з білком тваринного походження", - написали користувачі.

Риба заражена паразитами вважається умовно придатної, так як паразити можуть гинути при термічній обработке.-ГОСТ РФ

Придбано в Щолкіно pic.twitter.com/czP1yqvrWY - RoksolanaToday & Крим (@KrimRt) 12 червня 2018 р.

Бахчисарай

Хліба до обіду

Хліб "Дерекой". Приємного апетиту) pic.twitter.com/FKulcw2LFa - RoksolanaToday & Крим (@KrimRt) 12 червня 2018 р.

Як повідомлявOBOZREVATEL, в Києві в одному з ресторанів швидкого харчування знайшли таргана в їжі.