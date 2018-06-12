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"З білком тваринного походження": показано огидну знахідку в їжі кримчан

1.1тЧитати новину російською

Жителі окупованого Росією Криму знайшли в їжі паразитів та іншу повзучу живність.

"Риба, яку заражено паразитами, вважається умовно придатною, так як паразити можуть гинути при термічній обробці. -ГОСТ РФ. Придбано в Щолкіно", - опублікувала відповідні знімки RoksolanaToday&Крим в Twitter.

Крім того, в соцмережі показали хліб "Дерекой" з великою комахою, схожою на таргана.

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"Бахчисарай. Хліба до обіду. Хліб "Дерекой". Приємного апетиту", - підписано під знімком.

Користувачів жахнула знахідка. Деякі пожартували про багатофункціональність такої їжі.

"Це для тих, хто не може визначитися, м'ясо їм або рибу", - прокоментували знімки з паразитами.

Комаха в хлібі в жарт назвали родзинками.

"М, з родзинкою", "На цвіркуна схоже. Завтра і недопалок стане нормою", "Азіатська їжа понаїхала туди", "Так тут бутерброд з білком тваринного походження", - написали користувачі.

Як повідомлявOBOZREVATEL, в Києві в одному з ресторанів швидкого харчування знайшли таргана в їжі.

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Тема
анексія Криму
Місце
Україна
Об'єкт
продукти
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