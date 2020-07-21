З автобуса в Луцьку вийшли троє заручників: перші кадри зі звільненими
Частину заручників в Луцьку відпустили.
З автобуса в Луцьку, захопленому 21 липня, вийшли троє заручників.
Це сталося близько 20:40. На Twitter-сторінці Арсена Авакова опубліковано відео із Театральної площі, де стоїть автобус. На записі видно, як люди йдуть поруч із перемовником (щоб подивитися, поскрольте новину вниз).
За даними очевидців, Максим Плохой відпустив бабусю, вагітну жінку і дитину.
Троє заручників випустили з автобуса. Скріншот
Глава МВС написав, що людей забрав перший заступник голови Нацполіції Євген Коваль.
Коваль забрал трех заложников pic.twitter.com/t0WA6OLEbi— Arsen Avakov (@AvakovArsen) July 21, 2020
В Офісі президента України повідомили, що трьох заручників звільнили після розмови президента України Володимира Зеленського з чоловіком, яких їх утримував.
Як писав OBOZREVATEL:
Вранці 21 липня в центрі Луцька чоловік взяв у заручники 20 пасажирів автобуса та погрожував підірвати його. Невідомий назвався Максимом Плохим.
Пізніше з'ясувалося, що справжнє ім'я луцького терориста – Кривош Максим Степанович.
Згідно з книгою "Філософия Злочинця.Апологія Свободи.Антисистема", яка нібито є автобіографічною, Кривошей потрапив до в'язниці в 18 років.
Також були опубліковані вимоги терориста. У Міністерстві внутрішніх справ назвали їх досить сумбурними і "філософськими".
Президент Володимир Зеленський прокоментував захоплення заручників і заявив, що справа знаходиться під його особистим контролем.
Біля автобуса час від часу було чути постріли, а також прогримів вибух – Максим Плохой намагався збити безпілотник правоохоронців.
Пізніше чоловік повідомив, що в салоні є поранений.
OBOZREVATEL дізнався подробиці з життя терориста.