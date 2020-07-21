З автобуса в Луцьку вийшли троє заручників: перші кадри зі звільненими

З автобуса в Луцьку, захопленому 21 липня, вийшли троє заручників.

Це сталося близько 20:40. На Twitter-сторінці Арсена Авакова опубліковано відео із Театральної площі, де стоїть автобус. На записі видно, як люди йдуть поруч із перемовником (щоб подивитися, поскрольте новину вниз).

За даними очевидців, Максим Плохой відпустив бабусю, вагітну жінку і дитину.

Троє заручників випустили з автобуса. Скріншот

Глава МВС написав, що людей забрав перший заступник голови Нацполіції Євген Коваль.

Коваль забрал трех заложников pic.twitter.com/t0WA6OLEbi — Arsen Avakov (@AvakovArsen) July 21, 2020

В Офісі президента України повідомили, що трьох заручників звільнили після розмови президента України Володимира Зеленського з чоловіком, яких їх утримував.

Як писав OBOZREVATEL: