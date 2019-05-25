"Ювелірна робота": в мережі показали відео точного удару ЗСУ по техніці "ДНР"

У мережі показали відео знищення техніки та ліквідації терористів "Донецької народної республіки" на Донбасі.

Як повідомив офіцер ЗСУ Дмитро "Мюллер" на своїй сторінці у Facebook, удар по позиції бойовиків було завдано близько 16:00 24 травня (щоб подивитися ролик, поскрольте сторінку вниз).

Український військовий уточнив, що це сталося в районі селища Крута Балка Донецької області.

Скрін відео

"Підрозділом Збройних Сил України було застосовано високоточну зброю і знищено в "пух і прах" російську мобільну станцію супутникового зв'язку", – написав "Мюллер".

"В ході "ювелірної роботи" одного окупанта було ліквідовано, ще троє отримали поранення", – додав він.

Як писав OBOZREVATEL:

22 травня сили ООС знищили пострілом із ПТРК укріплену вогневу позицію кулемета НСВ-12,7 "Утес" терористів "ДНР".

Раніше українські захисники з 24-ї бригади імені Короля Данила успішно знищили БМП противника на Донбасі.

17 травня бійці 54-ої механізованої бригади ЗСУ ліквідували і вивели з ладу 21 одиницю бойової і колісної техніки терористів під Первомайським в окупованій Луганській області.

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