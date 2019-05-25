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"Ювелірна робота": в мережі показали відео точного удару ЗСУ по техніці "ДНР"

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У мережі показали відео знищення техніки та ліквідації терористів "Донецької народної республіки" на Донбасі.

Як повідомив офіцер ЗСУ Дмитро "Мюллер" на своїй сторінці у Facebook, удар по позиції бойовиків було завдано близько 16:00 24 травня (щоб подивитися ролик, поскрольте сторінку вниз).

Український військовий уточнив, що це сталося в районі селища Крута Балка Донецької області.

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"Ювелірна робота": в мережі показали відео точного удару ЗСУ по техніці "ДНР"

Скрін відео

"Підрозділом Збройних Сил України було застосовано високоточну зброю і знищено в "пух і прах" російську мобільну станцію супутникового зв'язку", – написав "Мюллер".

"В ході "ювелірної роботи" одного окупанта було ліквідовано, ще троє отримали поранення", – додав він.

Як писав OBOZREVATEL:

  • 22 травня сили ООС знищили пострілом із ПТРК укріплену вогневу позицію кулемета НСВ-12,7 "Утес" терористів "ДНР".

  • Раніше українські захисники з 24-ї бригади імені Короля Данила успішно знищили БМП противника на Донбасі.

  • 17 травня бійці 54-ої механізованої бригади ЗСУ ліквідували і вивели з ладу 21 одиницю бойової і колісної техніки терористів під Первомайським в окупованій Луганській області.

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Теми
Війна на ДонбасіРосійсько-український конфліктОперація Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
Теги
терористи "ДНР"Збройні сили УкраїниООСвидеоНовини ДонбасуНовини ДНР
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Xозяин Xoxлов
Xозяин Xoxлов
одного оккупанта было ликвидировано -- хохлы хуже узбеков
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Очень мощный удар! Ну как по штабу! Надо было бы написать какую технику разбили вдребезги! Потому что нихера не видно техники!
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
И сpазу за этой новостью дpугая,что погиб в сл ВСУ..Гы-гы..Хорошая последовательность...
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