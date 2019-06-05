Ющенку оголосили підозру через Януковича: в чому справа

Третьому президентові Укріани Віктору Ющенку оголосили підозру у справі про незаконне заволодіння резиденцією в Межигір'ї, яка пізніше стала маєтком його наступника Віктора Януковича.

Про це в своєму Telegram-каналі написав позафракційний народний депутат Сергій Лещенко.

За його даними, підозру висунула Генпрокуратура в рамках справи про резиденцію Межигір'я, яка була виведена з державної власності в 2007 році.

Новини У ДБР зайнялися домовленостями Ющенка і Саакашвілі щодо постачання зброї до Грузії

Ющенко і Янукович

"Парадокс в тому, що це правда. Ющенко дійсно в змові з Януковичем це зробив, цілеспрямовано перевівши Межигір'я з ДУС до сфери відання Кабміну, який передав Межигір'я до статуту держпідприємства "Надра України", а воно – вивело резиденцію з держвласності на користь фіктивної донецької фірми. Після цього Янукович почав будувати в Межигір'ї персональний рай", – заявив Лещенко.

Він також зазначив, що підозру вже було відправлено Ющенку поштою.

Межигір'я Цензор.НЕТ

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що Віктор Янукович одним зі своїх перших таємних указів забезпечив попереднику Віктору Ющенку довічну державну дачу, охорону, водіїв, покоївок і грошове утримання.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!