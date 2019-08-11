Ющенко, Янукович і Ко: ГПУ озвучила звинувачення в гучній справі про Межигір'я

Третього президента України Віктора Ющенка підозрюють в незаконному виведенні з держвласності резиденції "Межигір'я", яка згодом дісталося Віктору Януковичу.

Всього у кримінальній справі повідомлено підозра вісьмом особам, повідомив в ефірі "Українського радіо" начальник 2-го слідчого відділу управління спецрозслідування Генпрокуратури Андрій Радіонов.

"Чому президент Ющенко? Тому що йому і тільки йому за законом безпосередньо підпорядковувалося Державне управління справами і їм розглядалися документи, від яких залежала подальша передача резиденції. Зараз повідомлено про підозру 8 особам. Є навіть ті, щодо яких вироки набули законної сили. починаючи від чиновників, зокрема, двох президентів і прем'єр-міністру, і до нотаріусів. Наша тактика (розслідування) - зверху-вниз", – розповів він.

Радіонов зазначив, що Ющенко надано повідомлення про підозру за статтею 191, тобто незаконне заволодіння.

"Це теж злочин з ознаками корупції, але це не прямо хабар. Якби було достатньо доказів, що президент з використанням владних повноважень дав хабар, щоб мати можливість розпустити Раду, то зараз ми не маємо достатнього таких даних. Хоча, звичайно, всі версії розглядаються. Ми щиро вважаємо, що коли колишній президент це робив (підписував указ №148), він робив це саме з наміром, і саме в умисному злочині слідство підозрює його. Зараз ми не можемо сказати, що він скоїв злочин, ми його по підозрюємо в скоєнні злочину. І це версія слідства", – підкреслив прокурор.

Межигір'я цензор

Радіонов акцентував, що необов'язково Ющенко прямо отримав частку якогось майна. Це могло б бути і політичне сприяння.

"Зараз ми говоримо про корисливий умисел на користь Віктора Януковича", – підсумували в ГПУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Генеральна прокуратура України підготувала звинувачувальний акт проти третього глави України Віктора Ющенка, якого підозрюють у виведенні з державної власності резиденції "Межигір'я" на користь свого наступника Віктора Януковича.

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