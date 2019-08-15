"Справу відкрили у 14-му році": адвокат Гримчака зробив гучну заяву

Обшук у будинку заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і ВПО України Юрія Гримчака проводили у справі, відкритій у 2014 році.

"Підставою для обшуку у Юрія Гримчака стала постанова суду Деснянського району міста Чернігова. Нам це рішення чомусь видали у скороченому вигляді, тільки резолютивну частину, і вона викликає подив. У рішенні навіть не зазначено, хто ж має проводити обшук. Вже не кажучи про фабулу справи і статті Кримінального кодексу. Там же зазначено, що сама справа відкрита у лютому 2014 року", – заявив OBOZREVATEL адвокат Фелікс Кашарський.

Затримання Гримчака Facebook Наталі Склярської

Також адвокат вважає, що заява Генпрокурора Юрія Луценка ніяк не в'яжеться із самим Гримчаком.

"Юрій Гримчак, звісно, шанована людина. Але говорити про те, що він має вплив на суддю і Мінкульт – дуже дивно", – вважає Кашарський.

Нагадаємо, Юрій Луценко повідомив, що Гримчак і його помічник вимагали гроші за вплив на рішення судів і чиновників Мінкульту для ухвалення замовних рішень. Йдеться про суму в 1,1 млн доларів.

Помічник Гримчака "24"

Дружина Гримчака, Юлія, виклала на своїй сторінці постанову суду, за якою проводився обшук. У ній йдеться про будівельну компанію ТОВ "Фірма "КАТРАН-К", "Ринок Риболовля" на Набережному шосе 25/3 у Києві, та будівництво на цьому місці багатофункціонального комплексу і нежитлової будівлі – кафе.

Постанова суду

Самого Гримчака затримали напередодні ввечері у супермаркеті "Фуршет" на Подолі. А його помічника і брата його дружини – на Нивках. Під час затримання помічнику стало погано, йому викликали швидку допомогу.

Як повідомляв OBOZREVATEL 14 серпня силовики прибули до будинку заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і ВПО України Юрія Гримчака, де здійснили його затримання.

В СБУ розповіли, що вони більше місяця стежили за заступником міністра Гримчаком і його помічником Ігорем Овдієнком.

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