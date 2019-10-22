Підозрюють у державній зраді: що відомо про затриманого ексзаступника міністра економіки

У вівторок, 22 жовтня, в аеропорту "Бориспіль" Служба безпеки України затримала ексзаступника міністра економіки Юрія Бровченка, якого підозрюють в державній зраді.

Колишнього чиновника вважають причетним до укладення свідомо збиткового контракту на виготовлення і поставку лінії з виробництва артилерійських снарядів на загальну суму понад 16,5 мільйона доларів США.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися, що відомо про затриманого.

Юрія Бровченка затримала СБУ УНІАН

Юрій Бровченко народився в 1968 році. Закінчив Пензенське вище артилерійське інженерне училище імені головного маршала артилерії Н. Н. Воронова, має ступінь магістра державного управління (Національна академія державного управління при президенті України). Одружений, має сина.

У 1993 році вступив на службу в Збройні сили України, яка тривала до 2008 року.

Юрія Бровченка затримала СБУ eadaily.com

Починаючи з 2008 року займався питаннями національної безпеки і оборони на державному рівні. У 2010-2011 роках очолював департамент утилізації компонентів ракетного палива та ракет і боєприпасів у Міністерстві оборони України.

З 2011 по 2015 роки працював у Мінекономрозвитку на посадах директора департаменту економіки оборони та безпеки, заступника директора департаменту економіки оборони та безпеки – начальника управління мобілізаційної роботи та резервів.

До призначення на посаду заступника міністра економічного розвитку і торгівлі України направляв роботу мобілізаційного підрозділу в державному концерні "Укроборонпром".

Юрія Бровченка затримала СБУ nnovosti.info

Юрія Бровченка затримала СБУ ti-ukraine.org

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі показали кадри затримання Бровченка в "Борисполі".

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