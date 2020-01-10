Юний, але відважний: що відомо про загиблого на Донбасі воїна 28-ї ОМБр

Військовослужбовець Микола Довженко, який загинув під Красногорівкою внаслідок обстрілу російсько-терористичними військами позицій 28-ї ОМБр, був уродженцем Одеської області. Контракт із ЗСУ він підписав навесні 2017 року, служив старшим стрільцем.

Про це OBOZREVATEL повідомили у пресслужбі 28-ї бригади. Близько 23-ї години ночі 9 січня 2020 року по українських позиціях, на яких перебував і Микола Довженко, ворог відкрив вогонь зі стрілецької зброї. Одна з куль калібру 5,45 поранила молодого військовослужбовця. Рана була дуже серйозною, юнак втратив багато крові. За кілька годин він помер у лікарні.

Старший солдат Микола Довженко

Що саме стало причиною смерті – крововтрата чи пошкодження кулею життєво важливих органів – встановлять експерти: наразі судово-медична експертиза триває.

"Хлопці кажуть, що він не боявся виконувати завдання. І взагалі, попри молодість, був дуже сміливим воїном. Для нас це тяжка втрата", – розповіли у пресслужбі бригади.

Микола Довженко став третьою бойовою втратою Об'єднаних Сил у січні 2020 року.

Микола Валерійович Довженко народився 26 липня 1996 року у селі Цибулівка Великомихайлівського району на Одещині. На військову службу був призваний РВК Одеської області 26 травня 2017 року. Відразу потрапив до лав 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу, обіймав посаду старшого стрільця.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що, згідно зі зведеннями Штабу ООС, 9 січня збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню. Обстріли позицій ЗСУ велися із гранатометів, крупнокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Зокрема обстріли було зафіксовано поблизу Павлополя, Водяного, Невельського, Пісків, Хутора Вільного та Красногорівки.

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