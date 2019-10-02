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3 жовтня • оновлено в 02:15
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/ Розслідування

ЮНЕСКО забила на сполох через ситуацію в Криму: опублікована доповідь

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ЮНЕСКО зафіксувала погіршення ситуації в Криму в сферах освіти, науки, культури, поширення інформації та функціонування ЗМІ.

Як передає пресслужба МЗС України, про це сказано в новій доповіді генерального директора організації, де констатується подальше погіршення ситуації на півострові у всіх сферах компетенції ЮНЕСКО.

"Наводяться конкретні факти грубих порушень прав і свобод людини, насамперед українців і кримських татар, фундаментальних принципів і норм Організації, зокрема з питань забезпечення освітніх і культурних прав, перешкоджання вільному поширенню інформації та діяльності ЗМІ, численних випадків переслідувань і незаконних арештів журналістів", – сказано в повідомленні.

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Відзначаються також "руйнівні дії російської влади в Криму, які реально загрожують збереженню універсальної культурної та історичної цінності".

У доповіді повідомляється про запровадження першого етапу прямого моніторингу ЮНЕСКО ситуації в тимчасово окупованому Криму, зокрема перші два візити експертів ЮНЕСКО в Україну з метою збору інформації про ситуацію у галузі науки та функціонування ЗМІ на тимчасово окупованому півострові.

Доповідь буде розглянута на 207-й сесії Виконавчої ради ЮНЕСКО, що відбудеться з 9 по 23 жовтня 2019 року у Парижі.

Ілюстрація

Ілюстрація

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні президент Володимир Зеленський виступив з ініціативою розробки концепції перехідного правосуддя для Донбасу і стратегії деокупації Криму і сходу України.

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Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Про "воспрепятствование свободному распространению информации и деятельности СМИ" пусть расскажут на украинском канале 112, а про преследование журналистов с удовольствием послушает Кирилл Вышинский
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