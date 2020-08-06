YouTube заблокував майже 90 каналів російської пропаганди

Відеохостинг YouTube вирішив заблокувати діяльність 86 каналів, трьох блогів та одного акаунту AdSense, які модерувалися з Росії.

Всі вони займалися розповсюдженням дезінформації та коментарів ботів, йдеться у звіті компанії за другий квартал 2020 року.

Зокрема канали-порушники були виявлені у квітні, травні та червні. Вони вели своє мовлення англійською, російською, німецькою та перської мовами.

На вказаних майданчиках публікувалася маніпулятивна інформація та фейки про Європейський союз, Литву, Україну та США. Крім того, розповсюджувалися вкидання про російську та сирійську політику, а також про реакцію США на пандемію COVID-19.

Ще частина заблокованих каналів скоординовано публікувала пропагандистські матеріали про російську та міжнародну політику й забезпечувала масове розміщення коментарів ботів під деякими російськомовними відео.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку червня соціальна мережа Twitter видалила понад 170 тисяч акаунтів, які займалися інформаційними операціями в інтересах Росії, Китаю й Туреччини.