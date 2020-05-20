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20 травня • оновлено в 21:58
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YouTube видалив канали трьох російських пропагандистських ЗМІ

1.8т
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Відеохостинг YouTube видалив акаунти російського телеканалу "Крим 24", а також двох видань Anna News та News-Front, які висвітлювали позицію бойовиків "Л/ДНР" і окупаційної "влади" Криму.

Про це написав TJournal з посиланням на заяви цих ЗМІ. Їх власники відзначили, що не отримали офіційного повідомлення про причини такого рішення.

"Сьогодні (20 травня. – Ред.) вранці команда YouTube раптово видалила канал головного на півострові телеканалу "Крим 24", – заявив пропагандистський телеканал.

YouTube видалив канали трьох російських пропагандистських ЗМІ. Ілюстрація

YouTube видалив канали трьох російських пропагандистських ЗМІ. Ілюстрація

Керівництво News Front попросило Роскомнагляд звернути увагу на ситуацію, а редакція Anna News заявила про підготовку офіційного звернення до адміністрації сайту з вимогою відновлення каналу.

"Якщо офіційно зареєстрованим російським ЗМІ не дають працювати на майданчиках Фейсбуку, Ютуба і Гугла, якщо блокуються акаунти офіційних осіб РФ, але при цьому створюються комфортні умови для шкідливої, антидержавної та ворожої пропаганди, то може Роскомнагляду пора ставити питання щодо доцільністі роботи подібних сервісів в Росії", – додали у пропагандистському News Front.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з'явилась інформація, що прокремлівські ЗМІ в Росії знову витісняли правдиву інформацію про ситуацію з поширенням коронавірусу в країні, публікуючи дезінформацію про Україну.

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Автор
Яра Дорош
Місце
Росія
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