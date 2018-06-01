Явка з повинною: "кілер" Бабченко розповів, "як все було насправді"

Монах-волонтер і в минулому - ієродиякон Аристарх Української православної церкви Московського патріархату і Української православної церкви Київського патріархату Олексій Цимбалюк, який виявився "кілером" російського журналіста Аркадія Бабченка, написав жартома "явку з повинною".

"Після дурдому з цитатами не можу мовчати і пишу явку з повинною для громадськості. Значить справа була така - заїжджає до мене Порох (президент України Петро Порошенко. - Ред) і каже діду, хочу віджати "Шмайсер" у Германа. Допоможи. Я йому кажу - зараз "порішаємо". Герман же агент "дкрівалантьор", значить стопудодово замовить мені відомого журналіста і грошей за це теж дасть. Ну агенти "дкрівалантьори" завжди так роблять. Порох каже- "агонь", роби, зараз пришлю тобі дружньо налаштованих СБУшників і все зробимо", - пожартував він. (Стилістику не збережено. Оригінал можна подивитися нижче. - Ред.)

За словами Цимбалюка, таким чином він озвучив позицію адвокатів і журналістів.

"Сподіваюся, таємницю слідства не видав", - резюмував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, про "вбивство" Бабченка стало відомо вночі 29 травня, коли він нібито "помер" в кареті "швидкої допомоги" після того, як отримали кульові поранення.

30 травня голова СБУ Василь Грицак повідомив, що це було інсценуванням і мова йде про спецоперацію по затриманню замовника вбивства журналіста, яким виявився Борис Герман - виконавчий директор заводу "Шмайсер".

Пізніше, Цимбалюк написав, що саме він був "кілером" і сприяв спецоперації. Це підтвердили СБУ та прокурор.