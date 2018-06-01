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Явка з повинною: "кілер" Бабченко розповів, "як все було насправді"

2.4тЧитати новину російською

Монах-волонтер і в минулому - ієродиякон Аристарх Української православної церкви Московського патріархату і Української православної церкви Київського патріархату Олексій Цимбалюк, який виявився "кілером" російського журналіста Аркадія Бабченка, написав жартома "явку з повинною".

"Після дурдому з цитатами не можу мовчати і пишу явку з повинною для громадськості. Значить справа була така - заїжджає до мене Порох (президент України Петро Порошенко. - Ред) і каже діду, хочу віджати "Шмайсер" у Германа. Допоможи. Я йому кажу - зараз "порішаємо". Герман же агент "дкрівалантьор", значить стопудодово замовить мені відомого журналіста і грошей за це теж дасть. Ну агенти "дкрівалантьори" завжди так роблять. Порох каже- "агонь", роби, зараз пришлю тобі дружньо налаштованих СБУшників і все зробимо", - пожартував він. (Стилістику не збережено. Оригінал можна подивитися нижче. - Ред.)

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За словами Цимбалюка, таким чином він озвучив позицію адвокатів і журналістів.

"Сподіваюся, таємницю слідства не видав", - резюмував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, про "вбивство" Бабченка стало відомо вночі 29 травня, коли він нібито "помер" в кареті "швидкої допомоги" після того, як отримали кульові поранення.

30 травня голова СБУ Василь Грицак повідомив, що це було інсценуванням і мова йде про спецоперацію по затриманню замовника вбивства журналіста, яким виявився Борис Герман - виконавчий директор заводу "Шмайсер".

Пізніше, Цимбалюк написав, що саме він був "кілером" і сприяв спецоперації. Це підтвердили СБУ та прокурор.

Читайте всі новини по темі "Замах на вбивство Аркадія Бабченка" на сайті "Обозреватель".

Тема
Замах на вбивство Аркадія Бабченка
Особи
Аркадій БабченкоБорис Герман
Місце
Україна
Об'єкт
Служба безпеки України
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