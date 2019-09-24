"Ярош їстиме людей": мешканці Донбасу розповіли про дикі залякування терористів

У 2014 році російські окупанти лякали жителів Слов'янська приходом туди командира "Правого сектора" Дмитра Яроша, який нібито буде вбивати і їсти людей.

Про дикі приклади російської пропаганди розповів на своїй сторінці у Facebook колишній перший заступник голови Національної поліції України В'ячеслав Аброськін.

"Мені стала надходити інформація від місцевих про те, що російські терористи залякували місцеве населення Ярошем, який при поверненні української влади прийде і буде вбивати і "їсти людей". Такі дурниці ходили і про Національну гвардію України", – розповідає він.

Аброськін додав, що вже після звільнення Слов'янська одна молода зізналася йому, що повірила у вигадки окупантів і у складі організованої групи жінок з дітьми вночі на автобусах терористів з погашеним світлом виїхали в Горлівку, де кілька днів проживали в будинку УБОЗ. Там вони сподівалися врятуватися від Яроша. Після цього гнані страхом люди переїхали в окупований Сімферополь, а звідти – в Росію.

"Після всіх поневірянь жінка повертається додому в Донецьку область, де виявляється, о, боги, Дмитро Ярош та Національна гвардія України дітей не їдять", – додав Аброськін.

При цьому, підкреслив він, розповідаючи про вигадані звірства української армії, російські загарбники самі чинили їх в реальному житті з жителями окупованого сходу.

За словами Аброськіна, вже в перший день зачистки Слов'янська від терористів місцеві жителі почали озвучувати українським захисникам кричущі факти про криваві розправи над мирним населенням.

Дмитро Ярош ВВС

"Люди розповідали про двох закатованих і вбитих дияконів, 1973 і 1974 років народження, двох братів, 1984 та 1990 років народження, з багатодітної сім'ї пастора Павенка. Ми почали проводити перші пошукові дії, затримали деяких колишніх "ополченців" і їх прихильників з числа місцевих, які надали нам інформацію про вбивства братів Павенків, дали свідчення про причетних, а також вказали місце поховання убитих – поруч з монументом "Героям війни" біля місцевої лікарні практично в центрі міста", – ділиться моторошними спогадами Аброськін.

За його словами, після цього пошукова група розпочала роботи зі знаходження тіл жертв окупантів. Люди копали звичайними лопатами, але не могли знайти місце поховання. Після цього було вирішено ще раз допитати терористів. У підсумку вони зізналися, що яму для братської могили копали екскаватором.

"Згодом на значній глибині побачили тіла людей. З цього поховання ми отримали 14 тіл, серед яких були і діти пастора. Це був тільки початок. На місцевому кладовищі досі дуже багато хрестів на могилах, де вказана лише дата поховання. Про те, що було в місцевому морзі, словами не передати: трупи людей були розкидані по всій будівлі, місцевий лікар втік разом з "ополченцями" в Донецьк", – розповів про жахливі наслідки російської окупації Слов'янська Аброськін.

Місця поховань жертв терористів Facebook В'ячеслава Аброськіна

Місця поховань жертв терористів Facebook В'ячеслава Аброськіна

Місця поховань жертв терористів Facebook В'ячеслава Аброськіна

Місця поховань жертв терористів Facebook В'ячеслава Аброськіна

Місця поховань жертв терористів Facebook В'ячеслава Аброськіна

Як повідомляв OBOZREVATEL, захисник донецького аеропорту, доброволець батальйону "Карпатська Січ" Микола Тихонов (Барин) розповів, як у 2015 році терористи "ДНР" лякали місцеве населення жахачками про українських захисників. По місцевому телебаченню вони розповідали, що воїни ЗСУ нібито виїдають очі російськомовним православним дітям чайною ложечкою.

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