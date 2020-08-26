Яресько виставила на продаж будинок під Києвом через можливе кримінальне переслідування

Ексміністр фінансів Наталія Яресько виставила на продаж свій маєток під Києвом. За даними джерел OBOZREVATEL вона остаточно залишила Україну, побоюючись кримінального переслідування через вкрай невигідны умови з реструктуризації зовнішнього боргу України, які підписала в 2015 році.

Оголошення про продаж розкішного маєтку в селищі Лісники під Києвом 17 серпня 2020 року з'явилися на сторінці агентства преміальної нерухомості Ukraine Sotheby's International Realty в Facebook.

Оголошення про продаж маєтку в Лісниках Скріншот

Згідно з оголошенням, до продажу пропонується ділянка площею в 0,7 га, на якій розташовано триповерховий маєток площею 1 тис.227 кв. м.

Площа ділянки, що пропонується до продажу, становить 0,7 га UkraineSothebysRealty

Сам будинок має три поверхи і загальну площу в 1 227 кв м UkraineSothebysRealty

Так виглядає сам будинок UkraineSothebysRealty

Крім усього іншого, в будинку є 5 спальних кімнат з індивідуальними вбиральнями і санвузлами, басейном, spa-зоною, домашнім кінотеатром і окремим будиночком для охорони.

Ріелтори відзначають можливість милуватися красивими заходами сонця прямо з тераси UkraineSothebysRealty

Будинок, схоже, продається разом з меблями UkraineSothebysRealty

Каміни тут є й у вітальнях, і у спальнях UkraineSothebysRealty

Колишні власники зналися на розкоші UkraineSothebysRealty

В оголошенні не зазначено, хто є власником розкішної нерухомості. Однак ЗМІ ще в 2014 році публікували фотографії цього маєтку і писали, що володіє ним американка українського походження Наталія Яресько, яка очолила тоді Міністерство фінансів, не пояснивши при цьому на той момент джерел свого добробуту.

Перші публікації з фото будинку Яресько з'явилися на сайті видання Вести Вести

На цих фото зображений все той же будинок у Лісниках Вести

За даними журналістів видання, у величезному маєтку Яресько жила з двома доньками і собакою Вести

На момент появи цих фото в ЗМІ будинок в рівних долях належав Яресько та її колишньому чоловіку. Згодом екс-міністр фінансів відсудила у чоловіка його половину. В якості компенсації вона виплатила Ігорю Фіглусу близько 7 млн грн.

За даними, отриманими OBOZREVATEL з власних джерел, причиною, що спонукала Яресько поспішно продавати нерухомість, стало бажання мінімізувати можливі збитки. Наші джерела запевняють, що зараз в Україні проводиться розслідування з приводу підписаної Яресько реструктуризації зовнішнього боргу України і збитків, яких зазнає наша держава внаслідок прописаних там кабальних умов. І незабаром відносно Яресько може бути відкрите кримінальне провадження.

За різними оцінками, через невигідні умови реструктуризації, які експерти охрестили "бомбою від Яресько", Україна може втратити колосальні гроші. Справа в тому, що замість широко розпіареного нібито "списання 20% боргів" на цю частину боргу була встановлена нульова процентна ставка (при ствке 7,75% на решту суми боргу) - ось тільки виплати по цій "нульовій" частині боргу прив'язали до зростання економіки. Як наслідок, при зростанні економіки в 10% в рік, за підрахунками експертів, опитаних виданням mind.ua, після 2025 року Україна змушена буде віддавати кредиторам майже 3% ВВП - практично стільки, скільки коштує обслуговування всього 80 мільярдного боргу. Відсоток річних у валюті по 3,2 млрд доларів зобов'язань, за деякими підрахунками, завдяки реструктуризації від Яресько до 2025 року може досягти 300%.

Почати платити за укладеними Яресько угодами Україна має вже в травні 2021 року. І, схоже, саме до цієї дати, побоюючись можливого кримінального переслідування і конфіскації майна, Яресько так поспішає максимально розірвати зв'язки з Україною. В тому числі, і продаючи своє майно, яке може бути конфісковане.

За нашою інформацією, ексзаступниця Яресько Оксана Маркарова зараз проходить у справі як свідок. Однак за даними наших джерел, зовсім скоро статут пані Маркарової у цій справі може змінитися - і її, як і Яресько, можуть очікувати проблеми.