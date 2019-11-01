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1 листопада • оновлено в 22:05
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"Б**дський індекс": журналіст потролив Яременка за інтимне листування

1.4т Читати матеріал російською

Журналіст, голова ГО "Національний інтерес України" Василь Апасов запропонував замінити "індекс Бігмака", що визначає купівельну спроможність, "індексом Яременка".

Відповідний пост з'явився на Telegram-каналі журналіста з назвою Apasov_fm. Так він відреагував на скандал з особистим листуванням народного депутата від фракції "Слуга народу" Богдана Яременка на засіданні ВР.

"Пропоную створити індекс... який буде вимірюватися в повія-годинах (п/год). Тобто, ми зможемо наочно ілюструвати, скільки (п/год) за "шкалою Яременка" в мінімальній пенсії або зарплаті вчителя. Як змінюється цей показник із плином часу і підвищеннями рівня соціалки", – із сарказмом написав Апасов.

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"Також у "п/год" можна буде вимірювати комунальні платежі, субсидії і допомоги. А там дивись, може й інші країни підхоплять і виведемо наш "*лядський індекс" на світовий рівень, витіснивши буржуйський Бігмак!" – додав він.

Богдан Яременко

Богдан Яременко

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Секс-скандали в Верховній Раді України
Особи
Богдан Яременко Василь Апасов
Місце
Україна
Теги
скандали політика Партія Слуга народу
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