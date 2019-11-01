"Б**дський індекс": журналіст потролив Яременка за інтимне листування

Журналіст, голова ГО "Національний інтерес України" Василь Апасов запропонував замінити "індекс Бігмака", що визначає купівельну спроможність, "індексом Яременка".

Відповідний пост з'явився на Telegram-каналі журналіста з назвою Apasov_fm. Так він відреагував на скандал з особистим листуванням народного депутата від фракції "Слуга народу" Богдана Яременка на засіданні ВР.

"Пропоную створити індекс... який буде вимірюватися в повія-годинах (п/год). Тобто, ми зможемо наочно ілюструвати, скільки (п/год) за "шкалою Яременка" в мінімальній пенсії або зарплаті вчителя. Як змінюється цей показник із плином часу і підвищеннями рівня соціалки", – із сарказмом написав Апасов.

"Також у "п/год" можна буде вимірювати комунальні платежі, субсидії і допомоги. А там дивись, може й інші країни підхоплять і виведемо наш "*лядський індекс" на світовий рівень, витіснивши буржуйський Бігмак!" – додав він.

Богдан Яременко Колаж

Як повідомляв OBOZREVATEL:

29 жовтня Яременко під час засідання Ради домовлявся про інтимну зустріч за гроші з дівчиною.

Через деякий час скандальний нардеп Яременко відзначився ще однією витівкою в сесійній залі Ради. Під час засідання він милувався дівчатами в додатку для знайомств Tinder.

Після цього Яременко підтвердив, що інтимна переписка про надання секс-послуг була в його телефоні. При цьому повідомив, що вона була сфабрикована ним же.

У мережі спалили "провокацію", з'ясувавши, що Яременко задовго до цього зареєструвався в соцмережі для знайомств.

Мережа відреагувала мемами і насмішками на секс-переписки "слуги народу".

Незабаром були опубліковані переписки Яременка з іншими дівчатами.

1 листопада народний депутат написав заяву про звільнення з посади голови комітету з питань зовнішньої політики.

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