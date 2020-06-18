Януковича викликали до ДБР

Колишнього президента України Віктора Януковича, який втік до Росії, повторно викликали в Державне бюро розслідувань.

Як повідомила пресслужба відомства, Янукович повинен з'явитися у вівторок, 23 червня.

"У зв'язку з неявкою 30 квітня і 13 травня, повторно викликається Віктор Янукович на 11:00 23 червня до слідчого другого відділу Управління з розслідування кримінальних злочинів, скоєних військовослужбовцями, Головного слідчого управління ДБР Олексія Береста для отримання процесуального статусу і проведення відповідних слідчих і процесуальних дій у кримінальному провадженні", – написано в повідомленні.

Справа стосується колишнього начальника Генерального штабу ЗСУ Володимира Замани, який підозрюється в державній зраді. Раніше його звинуватили в тому, що він був у змові з Януковичем.

Нагадаємо, 27 лютого 2019 року Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід підозрюваному Замані у вигляді утримання під вартою. Однак уже через місяць він вийшов на свободу: Апеляційний суд скасував рішення Печерського суду і звільнив генерала.

На допиті 8 лютого 2018 року у справі про державну зраду експрезидента Віктора Януковича Замана заявив, що в лютому 2014-го ексміністр оборони Павло Лебедєв і колишній генпрокурор Віктор Пшонка хотіли застосувати ЗСУ проти Євромайдану в Києві.

Довідка: Володимир Замана займав посаду керівника Генерального штабу Збройних Сил України в період з лютого 2012 року по 19 лютого 2014 року. А з 22 лютого по червень 2014 він був уповноваженим Верховної Ради з контролю за діяльністю Міністерства оборони України. 25 лютого 2019 року Заману внесли в базу "Миротворця".

Володимир Замана

Як писав OBOZREVATEL, ще в січні 2019 року суд над Януковичем виніс вирок: визнання винним і позбавлення волі строком на 13 років.

Януковича визнали винним у державній зраді і пособництві у веденні агресивної війни проти України з боку Російської Федерації. Однак його виправдали за звинуваченням у пособництві посяганню на територіальну цілісність України, що призвело до загибелі людей.