Януковича і Ко змусили платити за "ДНР" і "ЛНР" - Арестович

Терористів так званих ДНР і ЛНР на Донбасі фінансують колишні українські чиновники-втікачі.

Про це заявив військовий експерт і політолог Олексій Арестович, відзначаючи, що змушує їх це робити російське керівництво і ФСБ.

"Взагалі за весь цей цирк у нас на сході платять в основному колишні наші, що втекли: [Сергій] Курченко (він оплачує те, що у нас в столиці діється, але тим не менше), [Віктор] Янукович, [Віктор] Пшонка, [Микола] Азаров. тобто вся публіка, що вивезла звідси мільйони і мільярди доларів. До них прийшли прості хлопці з ФСБ, а також Владислав Сурков і решта товаришів і сказали: "Хлопці, ви хто такі? Ви проґавили країну, на яку у нас були великі плани. Ви що, думаєте, що російські хлопці за російські гроші будуть там гинути? Ви нам продемонструйте свою готовність, серйозність і бажання реально повернути все назад - і ми підключимося", - розповів Арестович в інтерв'ю " апостроф ".

За словами експерта, в Росії не такі ідіоти, щоб витрачати свої гроші на терористів, хоча частина бюджетних коштів РФ також виділяється на утримання найманців і участь армії в конфлікті на сході України.

"Всі ці рублівські і ростовські біженці дуже швидко зрозуміли, що опинилися між двох вогнів. Вони знаходяться в підвішеному стані: з одного боку, якщо вони погано платять, завжди є спосіб пояснити, що треба платити з полюванням. З іншого боку, в світлі того , про що ми говорили, вимальовується російська стратегія: вони не будуть відмовлятися від України, більш того, у них пік боєготовності приблизно на 2020 рік. Формуються в тому числі військові інструменти, судячи з усього, все зміщується на більш ранні дати", - додав Арестович.

Нагадаємо, раніше на суді по державній зраді Януковича колишній депутат Держдуми Ілля Пономарьов заявив, що створення "ДНР" і "ЛНР" фінансував особисто старший син Януковича .