"Янукович залишився чугуноїдом": блогер відкинув ідею реваншу в Україні

Відомий український журналіст і блогер Кирило Сазонов висловив упевненість, що екс-президент Віктор Янукович, який в 2014 році втік до Росії, вже ніколи не візьме реваншу в Україні.
"У ньому розчаровані навіть "свої". Я пам'ятаю перші мітинги в Донецьку, куди приходив як журналіст. Кричали: "Янукович!". Дали команду – і буквально на очах перевзулися. "Росія!", "Референдум!". Янукович забутий, все" , – розповів Сазонов в ефірі ObozTV.
На його думку, Росія в той момент намагалася підштовхнути Януковича приїхати в Донецьк і очолити "протест" проти Києва, проте політик злякався.
"Янукович, я думаю, в Ростові вчепився зубами в перила котеджу і сказав: нікуди не поїду, бо мене вб'ють", – припустив блогер.
"Для тих, хто його не любив, він так і залишився чугуноїдом, тупим ворогом. Для когось він залишився командиром вбивць Небесної Сотні. Для своїх він залишився зрадником, який не зміг розігнати Майдан. Тобто його зневажають одні й ненавидять інші", – пояснив Сазонов.
Журналіст назвав Януковича "відпрацьованим матеріалом".
"На кого йому спертися, повертаючись? На російські багнети? На російські багнети можна посадити будь-яку лялечку, нічим не гірше. Тому він, в принципі, відпрацьований матеріал. Нікому не потрібний", – резюмував він.
Віктор Янукович зараз проживає в Росії
ТАСС
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Віктор Янукович втік з України в лютому 2014 року після масових розстрілів в центрі Києва. У жовтні 2016- го адвокат екс-президента заявив, що Янукович отримав тимчасовий притулок в Росії.
У січні 2019 року Оболонський районний суд Києва засудив Януковича до 13 років позбавлення волі за державну зраду і пособництво у веденні агресивної війни проти України з боку Російської Федерації.
Захисники екс-президента зажадали скасувати вирок Оболонського суду, їхні скарги взяв до розгляду Апеляційний суд Києва. 23 вересня 2019 року адвокат Віталій Сердюк заявив, що Янукович збирається повернутися в Україну.
24 вересня Європейський суд загальної юрисдикції (Люксембург) зняв персональні санкції проти Януковича, які були накладені в 2018 році.
Однак колишній гарант залишається під чинними санкціями до березня 2020 року.
Програму "Гостре питання" дивіться щопонеділка та щочетверга о 17:30 на ObozTV.
Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!
Читайте всі новини по темі "Новини ObozTV" на сайті "OBOZREVATEL".