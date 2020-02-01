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1 лютого • оновлено в 07:51
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"Янукович залишився чугуноїдом": блогер відкинув ідею реваншу в Україні

1.7т
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Відомий український журналіст і блогер Кирило Сазонов висловив упевненість, що екс-президент Віктор Янукович, який в 2014 році втік до Росії, вже ніколи не візьме реваншу в Україні.

"У ньому розчаровані навіть "свої". Я пам'ятаю перші мітинги в Донецьку, куди приходив як журналіст. Кричали: "Янукович!". Дали команду – і буквально на очах перевзулися. "Росія!", "Референдум!". Янукович забутий, все" , – розповів Сазонов в ефірі ObozTV.

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На його думку, Росія в той момент намагалася підштовхнути Януковича приїхати в Донецьк і очолити "протест" проти Києва, проте політик злякався.

"Янукович, я думаю, в Ростові вчепився зубами в перила котеджу і сказав: нікуди не поїду, бо мене вб'ють", – припустив блогер.

"Для тих, хто його не любив, він так і залишився чугуноїдом, тупим ворогом. Для когось він залишився командиром вбивць Небесної Сотні. Для своїх він залишився зрадником, який не зміг розігнати Майдан. Тобто його зневажають одні й ненавидять інші", – пояснив Сазонов.

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Журналіст назвав Януковича "відпрацьованим матеріалом".

"На кого йому спертися, повертаючись? На російські багнети? На російські багнети можна посадити будь-яку лялечку, нічим не гірше. Тому він, в принципі, відпрацьований матеріал. Нікому не потрібний", – резюмував він.

Віктор Янукович зараз проживає в Росії

Віктор Янукович зараз проживає в Росії

ТАСС

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Наталія Глазова
Теми
Новини ObozTV Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Суд над Януковичем
Особи
Кирило Сазонов Віктор Янукович
Місце
Україна
Тег
політика
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Комментарии на сайте не модерированы
Mega Death
Mega Death
Про какой реванш он говорит? Страну просто надо доразворовать и уничтожить)) Успешная и развитая Украина не нужна ни кому))
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