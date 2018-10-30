Янукович виступить із останнім словом: названо дату

Обвинувачений у державній зраді екс-президент-утікач Віктор Янукович виступить у суді з останнім словом 19 листопада.

Про це під час засідання Оболонського суду Києва у вівторок, 30 жовтня, заявив суддя В'ячеслав Дев'ятко, передає Цензор.НЕТ.

Він наголосив, що суд дасть підзахисному можливість реалізувати своє право звернення для виступу з останнім словом.

"19 листопада буде днем, коли Янукович зможе виступити з останнім словом. Зважаючи на те, що 12 і 23 жовтня у підзахисного вже була можливість виступити з останнім словом, резервних дат не буде. Якщо Янукович не виступить у цей день, суд залишає за собою право піти в дорадчу кімнату для ухвалення рішення у цій справі", — додав суддя.

Дев'ятко також попросив адвокатів узгодити цю дату з підзахисним і зробити все можливе, щоб забезпечити можливість виступу Януковича у суді з останнім словом.

"Хто хоче, шукає можливості, хто не хоче — причини", — заявив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Янукович попросив суд дати йому можливість виступити у дебатах і з останнім словом.