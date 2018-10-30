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/Розслідування

Янукович виступить із останнім словом: названо дату

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Обвинувачений у державній зраді екс-президент-утікач Віктор Янукович виступить у суді з останнім словом 19 листопада.

Про це під час засідання Оболонського суду Києва у вівторок, 30 жовтня, заявив суддя В'ячеслав Дев'ятко, передає Цензор.НЕТ.

Він наголосив, що суд дасть підзахисному можливість реалізувати своє право звернення для виступу з останнім словом.

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"19 листопада буде днем, коли Янукович зможе виступити з останнім словом. Зважаючи на те, що 12 і 23 жовтня у підзахисного вже була можливість виступити з останнім словом, резервних дат не буде. Якщо Янукович не виступить у цей день, суд залишає за собою право піти в дорадчу кімнату для ухвалення рішення у цій справі", — додав суддя.

Дев'ятко також попросив адвокатів узгодити цю дату з підзахисним і зробити все можливе, щоб забезпечити можливість виступу Януковича у суді з останнім словом.

"Хто хоче, шукає можливості, хто не хоче — причини", — заявив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Янукович попросив суд дати йому можливість виступити у дебатах і з останнім словом.

Читайте всі новини по темі "Суд над Януковичем" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Суд над Януковичем
Особа
Віктор Янукович
Місце
УкраїнаКиїв
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Олег Пикетов
Олег Пикетов
Проффесору методичку не прислали .
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Фарс. Ну что он скажет - "Остановитесь!" или "Извините - я страусам помогал"? Или еще один карандаш сломает "импульсивно"?
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Мир Миру
Мир Миру
Интересует только один ответ на вопрос: обращался ли Янукович к Путину с просьбой ввести войска РФ в Украину?
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2 из 4 ответов | показать все
Хохлов Свин
Хохлов Свин
Tudaev Nicola, если бы да, то нацики слиняли и вся шулуха сдернула куда-нить очень быстро.
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Rudenko Konstantin
Rudenko Konstantin
Стук Кастрюль, аргументы против письма,подтверждающего факт обращения этого пидара?
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